Humberto Rivera, técnico de los Potros, sobre la final ante Olimpia: “El 28 nos vemos levantando esa copa”

Díganos, ¿qué tal es para la cocina? No, no soy bueno para cocinar. Desde que estuve en la universidad, papá y mamá me decían que aprendiera a cocinar, pero nunca me gustó. Ahorita en la casa, si la refrigerado está llena, pues como y si no, pues me muero del hambre porque no sé hacer ni un huevo, ja, ja, ja.

¿Y la vida qué tanto le ha cambiado al meterse de lleno a ser entrenador? Sigo siendo el mismo. Cuando tengo una hora libre, siempre nos vamos con los amigos a una gasolinera a tomar café de 10:00 a 10:30 de la mañana. Compartimos con ellos, platicamos, pero cuando ellos me empiezan a platicar de fútbol, me les vengo. ¿Por qué? Porque lo que menos quiero es hablar de lo mismo porque paso tres horas con el equipo entrenando todos los días y lo que menos quiero saber es de fútbol, cuando me gusta ir a tomar café con mis amigos es para platicar de otras cosas. Me halagan tanto y yo soy poco para que me halaguen.

¿Lo ven con más respeto, profesor?

Siempre me ven de la misma manera. Salvo ahorita, que percibo que ya todo el mundo me pide firmas y fotografías. Soy poco para eso, pero no me queda más que acceder. Cuando vamos con mi esposa al súper o al cine, la gente me pregunta: “Profe, ¿me puede regalar una fotografía?, ¿me puede firmar una camiseta?”. Con todo gusto lo hago porque nos debemos al pueblo. Al principio nos daba pena, pero ahora pues lo vemos normal y nos sentimos muy bien con mi esposa cuando me piden fotos.

¿Y en la casa se vive con ansiedad?

Cuando estamos en familia de lo que menos hablamos es de fútbol. Pero sí, mi familia me apoya, ellos van a todos los partidos. Me da pena con mis hijos, porque lo que menos quiero hablar es de fútbol y ellos me preguntan: “Papi, ¿cómo vas a parar el equipo?”, le digo: “No, esas son cosas que ustedes deben de respetarme, que yo soy el que decido. Sinceramente que nunca los he tomado en cuenta para hacer una alineación. Me da pena porque a veces les doy una mala respuesta o los corto inmediatamente.

¿Solo lo saben sus compañeros de cuerpo técnico y la almohada?

Claro, a veces me levanto a las 2:00 de la mañana pensando en la alineación, si este jugador me va a resultar o no, entonces al día siguiente lo probamos en las prácticas para ver si funciona así como estaba pensando. Cuando tengo algo en una pequeña duda en cuanto a alinear a un jugador, a veces sí me despierto.

¿Le han salido sueños?

Sí sueño, soy soñador y hemos soñado que este año vamos a ser campeones. Lo he soñado varias veces, lo hemos soñado. Desde que estábamos en la Liga de Ascenso soñamos que íbamos a ser campeones y ascender a primera división y ahorita de igual manera también soñé estar en un torneo internacional y, si la junta directiva me da la oportunidad de seguir trabajando con ellos, ahí vamos a estar.

EL PARTIDO ANTE OLIMPIA

Profe se viene este partido de la gran final, ¿lo vislumbraba?

Sí, nosotros desde un inicio en nuestra planificación siempre estaba llegar en los primeros dos lugares para poder estar en la semifinal directamente y gracias a Dios que se nos dio el el objetivo. Y ahorita estamos viviendo un momento muy agradable y muy dulce. Estábamos conscientes de que podíamos llegar.

¿Esperaban a Olimpia como rival?

Bueno, no precisamente a Olimpia pues nosotros planificamos en base a lo que nosotros tenemos como institución de Olancho FC. En cuanto al rival o decir que preferíamos a ellos, se pudo pensar de que era el Olimpia nuestro rival porque es el que siempre está ahí, es el que tiene más copas en nuestro país y en ese aspecto, sí, pero de lo contrario nuestra planificación estaba encaminada a nuestros objetivos, que era estar en los primeros lugares y estar en la gran final.

¿Cómo analiza a este Olimpia?

Lo analizamos muy bien, el cuerpo técnico se reúne para hacer un análisis profundo de las fortaleza y debilidades de Olimpia. Hemos visto los cuatro partidos ante ellos e incluso, hemos visto también el partido que hicimos de preparación en lo que fue la pretemporada y los últimos dos juegos que jugó contra el Marathón.

A propósito de la final, ¿qué podemos esperar de este partido de ida?

Nosotros vamos con la misma propuesta de arriesgar, de proponer sin descuidar la zona defensiva, porque eso va a ser importante. Nosotros estamos en casa y esperamos sacar un buen resultado para ir con mayor tranquilidad al partido de vuelta.

¿Qué le genera?

Nosotros siempre hemos sido críticos de las grandes finales porque a veces se es mezquino con el aficionado, cuando debe ser todo lo contrario. Si llegas a una gran final, debes de brindar un espectáculo porque el estadio está lleno. He hablado con jugadores que nosotros no vamos a ir a replegarnos, vamos a ir a jugar de la mejor forma posible, vamos a ir a arriesgar sin descuidar la zona defensiva porque Olimpia es un equipo de los grandes que, con un error que cometas, te puede ganar un campeonato. Lo que sí es que vamos a ir a arriesgar y vamos a ir a proponer para que el habitado salga satisfecho.

¿Sienten que deben sacar la ventaja en casa?

Eso esperamos. Estamos en casa, tenemos que ser fuertes acá y si queremos ser campeones, tenemos que definir el domingo acá.

Troglio ha barrido en finales, ¿cree que le puede cortar la racha?

Conocemos de la capacidad del profe Pedro. Desde que vino a nuestro país ha ido a todas las finales y no las ha perdido y ese es un punto muy favorable para ellos, pero la historia siempre se rompe y esperemos que esta final pues se le gane por parte de un equipo recién ascendido, que levante la copa. Con el respeto que se merece Olimpia, sí siento que nosotros vamos a ser los campeones de este torneo.