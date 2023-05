Olancho FC anuncia fecha y hora de la venta de boletos previo a la final ante Olimpia, ¿cuántas entradas se imprimirán?

- Logística de la final de ida -

Hora de la venta de boletos: ”Los boletos se van a empezar a vender el domingo, 21 de mayo a las 8 de la mañana, por motivos de seguridad”.

Hasta el día del partido: ”Esa es una de las precauciones que se está tomando y por eso se está llevando hasta el día del partido. Ojalá la gente no vaya a tener problemas, van a haber unas ocho o diez taquillas abiertas para darle mayor fluidez a la venta, que no vaya a tener problema nadie. Eso va a ser no motivo para poner al aficionado en disgusto antes de entrar al estadio”.

Apertura de portones: Los portones se van a abrir tipo 11 de la mañana para que la gente empiece a entrar. Acuérdese que el partido es a las 4 de la tarde. Por lo tanto entre 11 a 12 PM se abrirá para la tranquilidad del aficionado”.

Cantidad de boletos: “Los boletos que se imprimirán es la totalidad del estadio, que anda entre 12 a 15 mil boletos por temas de seguridad, no podemos poner en riesgo e irrespetar la ley. Aquí se respeta eso, Samuel García es respetuoso de la ley”.

Seguridad: “Habrá seguridad en todas las entradas al estadio. A un kilómetro del recinto la gente podrá circular libremente. Van a ver zonas donde podrán parquear los carros las personas autorizadas: la prensa y directivos del equipo. De ahí todo será afuera del estadio. Es pequeño el local, no se puede dar para todos”.

Duelo ante Olimpia: “No va a ser fácil, tenemos enfrente a un rival de peso, eso nos hace trabajar mejor. Al final las cosas no van a ser fáciles. Olimpia es Olimpia, es un duro rival. Potros tiene su mérito por estar donde está y llegar a donde ha llegado”.