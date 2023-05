Omar Elvir se confiesa: ¿regresa al Motagua? ¿favoritos ante Olimpia? “En la gran final no se puede inventar”

Salida del Motagua: “Se sigue mencionando el por qué de mi salida, lastimosamente no se logró continuar en Motagua por diferentes circunstancias, cuando vine aquí se pensó que venía a perderme, pelear descenso, que no iba a tener un rendimiento adecuado para la selección. Pero yo soy un hombre de fe, retos, lo tomé como tal. Hoy en día puedo decir que es una decisión acertada, vine aquí a sentir esos nuevos aires, retos que me han potenciado”.

Primera con Olancho FC: “Hay que darle el valor, pasa todo muy rápido, uno no disfruta, quiero vivirlo mucho y, a pesar que estamos en una institución recién ascendida, eso no quita el sueño y tratar de ganar esta final”.

¿Cuántas finales? “Si me preguntas ahorita no tengo un número exacto. Creo que en Liga andamos unas 13 o 14 finales. Es una bendición, contento y soy privilegiado”.

No se desespera: “Me tomé todo el tiempo del mundo para venir aquí (Olancho). Le pedí a Dios toda la sabiduría y las señales que me dio Dios. Espero hacer eso el próximo 28”.

¿Es falso lo de regresar a Motagua? “No, la verdad es que no hay nada concreto, ya veremos cuando termine esta gran final. Todo está dentro de las posibilidades, no sentaremos primero con Potros que será mi primera opción. Luego veremos las opciones que se nos presentan”.

¿Qué hacer y no hacer en la final? “Aquí no hay que inventar, lo que plasmamos debemos seguirlo manteniendo, tratar de no inventar mucho porque es una gran final, porque querés mostrarte, eso genera que las cosas no salgan”.

Va contra Maylor Núñez: “Le tengo un gran aprecio, es un gran jugador, fuimos compañeros, será un duelo lindo, así como en todas las áreas del juego. Primero Dios que le ganemos el duelo (entre risas)”.