“Ninrod Medina dijo que ya no quería contar conmigo, pero Motagua no quiere pagarme para rescindir el contrato”

“Antes de finalizar el torneo hablé con Emilio Izaguirre para comunicarle que aunque no había tenido muchos minutos yo tenía contrato y que estaba feliz en el club, que le comunicara a los dueños que estaba comprometido y que para el próximo torneo esperaba tener más oportunidad para romperla. Una vez eliminados tuvieron reunión donde según Emilio el DT le dijo que no quería contar conmigo, que arregláramos la rescisión”, dijo Santiago Montoya al portal El Blog del Ciclón.

En el torneo pasado Montoya solo alcanzó a disputar cuatro partidos de Liga Nacional, tres de ellos en febrero, y otro en abril, el único que disputó con el actual técnico de los capitalinos, quien informó que no contará con él, de acuerdo a las declaraciones del jugador sudamericano.

El ex “10” del Millonarios cafetero llegó al Nido Azul cuando el argentino Hernán “ La Tota ” Medina era entrenador, y para su mala suerte, no ha podido estar a las órdenes de Ninrod ante su mala suerte con las lesiones.

Uno de los últimos futbolistas en conocer que no entra en los planes del Ciclón para el próximo Torneo Apertura es el volante colombiano Santiago Montoya .

“El Club debe pagarme para rescindir el contrato una cifra equivalente a (...) pero no quieren. Yo entiendo que es normal que el equipo y el técnico no quieran contar conmigo, que es entendible por los gustos del DT y que obviamente lo normal es que me paguen para firmar la rescisión de mi contrato y poder irme”, añadió el colombiano.

“No hemos llegado a un acuerdo, el Club sabe que la única manera de desvincularme es pagándome el total de lo contrario cumpliré con mis obligaciones de regresar en las fechas estipuladas para hacer parte de la pretemporada”, culminó en sus declaraciones el jugador Montoya.

El Motagua también pretendía prescindir del volante argentino Gaspar Triverio, pero luego que esta noticia transcendiera y no cayera bien en la afición azul, el futuro del sudamericano está siendo analizado.