Sin embargo, su determinación no solo estuvo basada en la madurez para asumir un cambio, sino también en la percepción que tenía del negocio del fútbol.

“Como jugador pude experimentar muchas cosas que suceden en el día a día. No tuve grandes experiencias con la gente que me manejó, creía que el negocio del fútbol estaba muy manejado por los agentes, pero eso me incentivó a terminar de jugar y asumir que se necesita gente que trabaje bien, que les brinde a los futbolistas lo que yo no tuve. Que se preocupen solo por jugar y traerles soluciones para toda su vida”, afirmó.

Su nuevo rol en NOSS Football AgencyCon ese objetivo en mente, Espíndola ahora es parte de NOSS Football Agency, una agencia multinacional de representación de jugadores con presencia en cuatro continentes.

Desde allí, el argentino busca utilizar su experiencia e influencia para abrir puertas a futbolistas hondureños en el extranjero junto a Beitar Córdoba (agente instalado en Honduras para seguir de cerca a los jugadores).

”Soy parte de un holding en el que tenemos seis empresas diferentes, invertimos dinero, trabajamos la imagen de los jugadores. Formar parte de esta agencia me permitió encontrar mi propósito haciendo lo que hago hoy”, aseguró.