Julián Martínez revela las ofertas que tuvo para salir al extranjero y habla de la Selección de Honduras

No hay duda que Julián Martínez está viviendo un gran momento con Olimpia en la primera temporada del entrenador charrúa Eduardo Espinel, quien llegó a “La Pimpa” para reemplazar a Troglio.

No, el que va cerca o lejos puede dar un mayor salto porque uno tiene que estar preparado todo, no hay que confiarse y seguir dando lo mejor.

Sí, cada vez que me levanto de mi cama uno quiere seguir mejorando, quiere seguir haciendo bien las cosas, esa esa una de mis metas, en cada entrenamiento estamos mejorando y ojalá se pueda dar la oportunidad.

¿Qué le ha enseñado Eduardo Espinel y se ve en la convocatoria de Honduras?

El profesor me da mucha confianza, él desde que llegó me dijo que me iba a poner como defensa central por izquierda, es una posición que la manejo de la mejor manera, estamos trabajando. Con el tema de la Selección seguimos esforzándonos.

¿Fueron reales las ofertas para salir de Honduras?

Sí, cuando estábamos en vacaciones con la gente que yo trabajo me mencionaron de varias ofertas, no era nada seguro, solo comunicación, estamos mejorando.

¿De dónde eran esas ofertas y cuál es su sueño?

Tenía una de Suecia, una de la MLS.

¿Cómo se congenia con Emanuel Hernández?

Con Emanuel tenemos una gran confianza, estamos hablando mucho, la comunicación es lo más fundamental entre nosotros, el grupo está compacto.

La zona baja de Olimpia era cuestionada, ahora tiene calidad, ¿cuál es ese trabajo que están haciendo?

El equipo está trabajando de la mejor manera, los que están esperando la oportunidad lo harán de la mejor manera.

¿Considera que es el mejor momento que vive con Olimpia?

Estoy pasando un buen momento, estoy recuperando de cómo era antes, en el torneo invicto me fue muy bien, el tema de la Selección vamos a seguir trabajando, este año hay mucha competición a nivel de Selección.