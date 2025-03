Keosseián se sacude la presión de no ganar, responde a la capitanía de Anangonó y resalta el regreso del Chelito: “vamos a tener esa tranquilidad”

Los verdolagas dominaron de principio a fin ante un rival que no presentó ningún tipo de problemas para los locales en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula.

Manuel Keosseián se mostró satisfecho por lo realizado en la cancha donde los jugadores pasaron del nerviosismo al control total. Resaltó ser efectivo y no recibir goles.

A muchos les sorprende la capitanía del ecuatoriano Juan Anangonó y el uruguayo explicó los motivos de su decisión. Además, de valorar la presencia del Chelito Martínez en la cancha luego de estar marginado.

CONFERENCIA DE PRENSA DE MANUEL KEOSSEIÁN

Valoración del triunfo: “contento por el triunfo, necesitábamos ganar este partido. Iniciamos con buen pie la segunda vuelta, resaltar nuestro trabajo, estuvimos certeros y sólidos en lo defensivo”.

Tranquilidad del juego: “estaba bravo para estar demasiado parado, el calor es sofocante. Lo vivimos con mucha intensidad, Beata y Víctor que están cerca están atentos. Yo no juego, los muchachos estaban atentos”

Capitanía de Anangonó y regreso del Chelito Martínez: “lo de Juan, hubieron razones, yo consideré que había hecho méritos para tener esta capitanía por el reconocimiento a lo que ha hecho en este torneo y porque nunca bajó los brazos, es un ejemplo para el equipo. Chelito... Bueno, la última vez me dijeron por qué no jugaba y dije que iba a tener su oportunidad. Nos va a ayudar en todo este campeonato, estoy contento porque ha vuelto, los aficionados y algunos periodistas también, lo digo con respeto. Chelito tiene su lugar aquí, tiene su lugar en Marathón y en mis sentimientos, quiere aportar y hay otros también”.

El mensaje para volver a ganar: “en el segundo tiempo les pedí más manejo de la pelota porque no la tuvimos mucho en el primer tiempo y también me pareció que fue producto de ese nerviosismo que no salían los resultados. Hubo dos errores nuestros en la primera parte, queríamos tranquilizar”.

El siguiente rival, el enrachado Victoria: “va a ser un partido complicado, difícil, porque Victoria viene muy bien, pero nosotros... Me da la impresión que pasamos el momento complicado de no ganar en casa, mantuvimos el arco en cero y vamos a tener esa tranquilidad para enfrentar a Victoria”.