Ever Alvarado y su revelador testimonio tras su fichaje con el Vida: “He pasado un año difícil para mí y mi familia”

Después de un paso laureado ganando muchos títulos con el Olimpia, el defensor hondureño Ever Alvarado inicia su metamorfosis al fichar por el Vida en donde espera reinventarse, volver a su nivel habitual y apostar por el anhelado título.

En palabras del zaguero izquierdo de 30 años, “El presi (Luis Cruz) me dijo que estaba acá para luchar por el campeonato, sabemos que es difícil, pero tenemos grandes jugadores y vamos a pelear el campeonato”.

Ante ello dejó en manifiesto que “estoy contento de estar aquí para aportarle un granito de arena a lo que es el Vida” y que el tema de las lesiones quedó en el olvido.

“Las lesiones me han afectado un poco, pero esto es de seguir adelante”, soltó.

Alvarado quedó fuera de las canchas (presentó extrusión del disco L4-L5) lo cual lo dejó fuera de las vueltas regulares e instancias finales del torneo Apertura 2021 en donde Olimpia levantó el tetracampeonato.

Durante ese proceso perdió su titularidad, al igual que su convocatoria en la Selección Nacional de Honduras bajo el mando de Fabián Coito.

En reflexión a ello se sinceró en que “muchos jugadores se caen por eso, pero eso no es lo mío, yo sigo luchando, sé que he pasado un año difícil para mí y mi familia, pero acá estamos, esperamos en Dios que sea un año de bendición”, dijo Ever Alvarado en conferencia de prensa.

