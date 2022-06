Guillermo Chavasco: “Tengo ganas de regresar a Honduras, quedé con la espinita de quedar campeón”

“Me gustaría volver porque me gusta mucho la manera de vivirlo, jugarlo, es intenso... es un torneo competitivo que te exige estar cada partido al cien por ciento, y todo el entorno que genera, es parecido al uruguayo, por eso me motivo y siempre tengo ganas de volver al fútbol hondureño.

Y agregó: “Tengo la espinita de ser campeón con un equipo y quedar en la historia del fútbol hondureño, eso sería gratificante para mí”.

Sobre su pasaje en el conjunto cocotero remembró que “como cada nueva oportunidad que se me da, en los clubes siempre me deja algo positivo. Tuve la chance de ser parte de un gran equipo como el Vida con los objetivos claros, que ya no era pelear por el descenso, sino por el campeonato a la par de los grandes y también por meterse a una copa internacional”.