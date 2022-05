Expertos analizan cómo Real España puede remontar la final ante Motagua y le piden “partido perfecto”; ¿lo ven posible?

“Casi perfecto”. Esa es la clave en la que puntualizaron los expertos en lo que debe hacer Real España para lograr lo que nunca antes nadie logró: remontar tres goles de diferencia en una final local. VER: Hora, fecha y estadio de la final de vuelta de Honduras Motagua es un rival tan sólido en defensa que hasta anotarle un gol parece una tarea difícil, no decir tres, cantidad menor a la que ha recibido en sus últimos siete partidos desde el 24 de abril (concedido una vez desde entonces).

La leyenda aurinegra Jaime Villegas, juntos a los exfutbolistas de la Máquina que ahora son analistas, Luis “Chamaco” Guifarro y Mauricio “Guicho” Fúnes, concluyeron en que Héctor Vargas debe salir con un equipo super ofensivo dispuesto a arriesgar, pues no hay otra para remontar algo “duramente difícil”, sobre todo por cómo se mostró el Ciclón en la ida donde borraron a los sampedranos.

¿Cuáles son las claves? Villegas: Presionar en todo el terreno de juego, no dejar a Motagua armarse y pensar, tenerlos en su campo. Es bien difícil lograr eso ante un equipo con bastante oficio. Deben hacer el mejor partido de su vida, pero no hay manera que el Real España lo logre si no hacen un partido casi perfecto. Otra clave es que vayan ganando al descanso.

Chamaco: La determinación de los jugadores para hacer un partido casi perfecto. Veo casi inalcanzable la remontada, creo que ya está definido, faltan 90 minutos, pero lo veo muy difícil. Guicho: La concentración de los jugadores, que la emoción del público no llegue a ellos porque hay momentos que por ello el jugador es impulsivo y se descuida. Deben tener un juego casi perfecto para hacer la remontada, aunque está bastante difícil. Todo pasará por qué tan enfocados estén.

¿Qué cambios tácticos debe haber? Villegas: Sé que Vargas planteará un partido para anotar goles en la primera parte, y con zagueros cien por ciento despiertos. Real España tiene potencial para ganar, cuentan con buenos atacantes, pero enfrente está la mejor defensiva del país, apenas un gol en siete partidos. Chamaco: Esta es una de las dificultades, deben cambiar su manera de juego porque deben anotar tres goles. Real España venía teniendo equilibrio, pero en el último partido fue diferente. Deben jugar un fútbol ofensivo y muy abierto, y no permitir que Motagua haga daña. Obligatoriamente, deben hacer cambios y ser muy arriesgados, tener cuidado con dejar espacios y tener esa determinación en el ataque.

Guicho: Ellos han jugado así últimamente, lo que pasa es que en Tegucigalpa no hubo mucha conexión. Júnior Lacayo y Carlos Bernárdez no tomaron pelotas, los laterales no pudieron centrar que es donde el equipo más daño. Real España no jugó mal, solo que el Motagua lo bloqueó y no pudo conectar con los atacantes, fue el mejor partido de Motagua en el torneo.

¿Cuáles cambios deben existir en la alineación? Chamaco: Ramiro Rocca y Omar Rosas deben estar desde el inicio junto a Júnior Lacayo para hacer un 4-3-3. Con la baja de Gerson Chávez, Vargas haría lo que hace siempre, meter a Heeyrel Saravia a la central y pasar a Devron García a la contención. Aunque esto es un rompecabezas porque ‘Chapetilla’ Mejía no tendría que salir, es más, fue un error sacarlo en Tegucigalpa, es uno de los mejores jugadores en los últimos partidos. Guicho: El problema es que a Rocca se le vio fuera de ritmo en la ida. El cambio en el mediocampo será forzoso, pondría a Chapetilla de contención, y arriba los delanteros no los cambiaría, que sigan Lacayo y Bernárdez, o entra Rocca y juega junto a Bernárdez de puntos, con Lacayo al costado. Creo que debería arriesgar poniendo a Rocca de entrada, ya que, si entra de cambio y se lesiona, tendrás que hacer dos sustituciones. ¿Omar Rosas? Habría que ver cómo sigue de su lesión.