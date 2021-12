Extraoficial: Motagua confirmará la continuidad del técnico argentino Diego Vázquez para el Clausura-2022

Dentro del entorno de la cúpula dirigencial hay recelo con respecto al tema de la pervivencia del entrenador, pues se ha perdido la confianza y más con las últimas declaraciones vertidas por Diego que no cayeron bien.

DIEZ conoció que la directiva no está del todo contenta con el oriundo de San Martín , esto por la final perdida de Liga Concacaf y por quedar fuera en semifinales de Liga Nacional ante Real España , sin embargo hay algo que le juega a favor de Diego y casi que obliga al Motagua a mantenerlo en el barco.

Por otro lado, el tema de Amado Guevara , pedido por la afición motagüense a gritos, no será realidad ni aún si Diego Vázquez se va, esto porque la directiva no lo quiere “quemar”.

“Hay técnicos de renombre que han mandado, incluso, todo un plan de trabajo bien elaborado para el siguiente torneo”, le dijo la fuente a DIEZ. No obstante, no las han valorado porque Diego Vázquez continuará sentado en el banquillo.

Asimismo, los azules sí han manejado varias opciones para suplirlo por si el día de la reunión las cosas no terminan bien. Al escritorio del presidente Eddy Atala han llegado muchos currículum de entrenadores nacionales y extranjeros.

Pero independientemente de todo esto, Diego Vázquez cumplirá sus cinco meses más de contrato que tiene con el Motagua . Otro punto importante es que aunque logre el título de campeón en el Clausura-2022 , su puesto no estará seguro y no se descarta un cambio de timón.

La dirigencia de los azules sí ven a Guevara como técnico del Motagua en un futuro, pero no ahora. Quieren darle un buen proyecto para que sea la cabeza del mismo, así como pasó con Diego.

Por otro lado, a Héctor Vargas lo tienen como una opción remota en caso de que el plan b y c, no funcione, todo esto pensando en si Diego Vázquez no continúa, que por ahora es descartado.