Duelo directo por el no descenso en la Liga Nacional: Fechas y horarios de la jornada 11 del torneo Clausura 2024

Finalizó la jornada 10 del torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional y Olimpia alcanzó el liderato del certamen al vapulear al Génesis en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Sin embargo, en continuación con el calendario, la fecha 11 está a la vuelta de la esquina con tres de los cinco partidos.

Los clásicos entre Marathón vs Olimpia y Motagua vs Real España se reprogramaron por el partido de Honduras vs Costa Rica, cotejo de repechaje que busca al último clasificado a la Copa América.