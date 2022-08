Fernando Aráujo sobre la derrota de Victoria ante los leones: ‘‘La única diferencia fueron los dos goles; Olimpia no fue superior’’

El Victoria cumplió su segunda visita en este inicio de campeonato Apertura y cayeron derrotados 2-0 ante el Olimpia, situación que los obliga a sumar en la próximo jornada ante la UPNFM.

El técnico de la Jaibas, Fernando Araújo, salió satisfecho más allá del mal resultado, considera que su equipo estuvo a la altura del compromiso y pudo llevarse los tres puntos.

“Fue un partido parejo y creo que la diferencia estuvo en los goles. Esas son las cosas que debes aprender cuando juegas con esta clase de rivales, donde la jerarquía te marca, ellos tuvieron y la mandaron a guardar, nosotros tuvimos una que otra chance y no pudimos”, explicó.

Araújo recalcó que “la diferencia está en los dos goles no más, el que vio el partido y entiende de fútbol fue un partido parejo, en todo momento tuvimos el juego, le dimos intensidad, pero no tuvimos la capacidad de definir una que otra jugada. Aquí no hay reproche de la pretemporada”.