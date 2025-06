¿Quién es Yoel Castillo, el jugador que Motagua anunció como fichaje para el Apertura 2025 procedente del ascenso?

Se le conoce por su desparpajo a la hora de driblar, la facilidad al momento de encarar y sobreponerse a sus rivales y la claridad que tiene de cara al marco, algo que le fascinó a Diego Vazquez, que lo convocó a un microciclo de la selección hondureña cuando la dirigió.

El fichaje es por pedido exclusivo del técnico ya que lo quería llevar a las filas del ciclón azul desde finales del 2023, pero el jugador aún mantenía contrato con los parrilleros.

"Jugué en Liga Mayor y llegué a probarme a Marathón pero no me dieron oportunidad en primera y pedí salir . Luego fuí a probarme a Platense y a Choloma , pero me dijeron que era muy bajito y no me quedé. Luego llegué a Parrillas One y aquí estoy", dijo en su momento a VIP Deportes el originario de Tela, Atlántida.

Bubby Castillo es el quinto fichaje de Motagua para la temporada 2025-2026 luego del portero Luis Ortiz, el defensa Luis Santamaría, el mediocampista Luis Meléndez y el atacante colombiano Wilmar Jordán Gil.