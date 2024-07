El futbolista Carlo Costly liderará proyecto deportivo de la Escuela Western International

La misma contó con la presencia del ex seleccionado Nacional y actual jugador del Lone FC de la Segunda División de Honduras. Alumnos de los diferentes niveles escolares y autoridades de la institución terminaron de engalanar dicho evento.

Lions Sport Program busca desarrollar las actividades extracurriculares que se desarrollan durante todo el año en la Western International School, principalmente en el fútbol y ámbito deportivo en general.

El “Cocherito” será el asesor e imagen del proyecto. Además, será parte fundamente en cuanto apoyo en los temas relacionados con el balompié, sus años de carrera en el fútbol Nacional e internacional lo respaldan.

“Vamos a aportar nuestra experiencia, hicimos una alianza con la Western para formar jóvenes, enseñarles lo que es jugar al fútbol para que representen la escuela de la mejor manera. Mi presencia va a servir para que ellos se motiven y luchen por sus sueños. Contento y agradecido de que me busquen para este tipo de iniciativas que sirven para sacar a los jóvenes de los vicios, controversias y otras actividades que no les dejan nada bueno.”, mencionó el ex mundialista con la Selección de Honduras.

“Nada es fácil en la vida, yo lo sufrí desde pequeño, uno quiere las cosas y a veces no se dan. Hay que demostrarles a los jóvenes que pueden lograr sus objetivos así como lo logré yo”, siguió el atacante de 41 años de edad, último anotador de Honduras en una Copa del Mundo.