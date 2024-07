Costly le tira flores a Panamá, dardo a México y advierte a Honduras en la eliminatoria: el jugador que debe estar sí o sí

Asimismo se refirió a los comentarios que exteriorizó César “Chino” Huerta , jugador de la Selección de México que se viralizaron porque vio de menos a la ‘H’. Costly no amagó y lo tildó de irrespetuoso y

Carlo Costly está próximo a cumplir 42 años de edad y todavía no piensa en el retiro, pero aunado al fútbol profesional que practica con el Lone FC de la segunda división, el mundialista con Honduras en Brasil 2014 , se prepara para afrontar una nueva aventura en su vida profesional.

Me contrataron e hicimos una alianza con la escuela para formar jóvenes y enseñarles lo que es jugar al fútbol, representar la escuela y tratar de ayudarles en lo deportivo y en los aspectos que se requiere. Mi presencia será importante para que ellos se motiven y luchen por sus sueños”.

Sí, obviamente que eso me da la posibilidad de poder ir enseñándole a los jóvenes, de hecho ya tengo la Licencia D, voy a ir recorriendo poco a poco el transcurso de ser técnico y esta oportunidad es magnífica de tener jóvenes para poder ir aprendiendo y enseñarles lo que he aprendido en mi carrera. Tengo que aprovecharla.

De eso se trata que ellos aprendan un poco más, que caminen por el sendero correcto y yo enseñarles eso... no es fácil, yo lo sufrí desde pequeño porque a veces uno quiere las cosas, pero no se las dan y uno tiene que meterles la mentalidad que ellos pueden lograr el objetivo como lo logré yo.

Sí, todavía tengo la posibilidad de estar en Lone FC, tengo seis meses de contrato, eso lo hablamos con los maestros y le director y siempre y cuando no tenga compromiso con el equipo, vamos a estar pendientes de los jóvenes y de todo lo que pase en la escuela.

Obviamente a cualquier hondureño le caló eso. México siempre nos ha visto de menos y a pesar que le hemos ganado, los hemos goleado y ganamos en el Azteca, no pueden faltarle el respeto a una nación así por decir tonteras. Es un buen jugador, ha representado a México, pero creo que no puede faltarle el respeto a Honduras. Merecido está que hayan quedado descalificados.

Creo que sí, pero ya es cuestión del profesor, lo que haya pasado ahí ya es problema de ellos, se tiene que manejar internamente, obviamente es un buen jugador, pero si no aplica la disciplina no estamos en nada.

Es complicado, jugar con selecciones así no te deja nada, lo que sí lamenta uno es que te hagan un gol, una selección de esas que no te deja nada y te anota es de ponerle cuidado..

Es lamentable que Honduras no clasificó a Copa América, pero la meta es ir al Mundial...

Yo contesté por lo que él había dicho de Honduras, pero no me alegro que haya perdido México porque es representante de Concacaf.

Sí, pero no podemos disfrutar del mal ajeno, nosotros tenemos que fijarnos primero a dónde estamos parados y de qué estamos hechos. Nosotros estamos en un hoyo futbolístico y en donde nos enfrentamos a selecciones medias y perdemos, recordemos que Costa Rica nos sacó de la Copa América.

No, yo no disfruto porque mi familia es mexicana, yo viví en México, quiero a ese país, pero uno no puede permitir que ofendan a Honduras así por así. El muchacho este ofendió a Honduras viéndolo de menos y su merecido lo tiene al quedar eliminado en Copa América.

¿Qué opina del papel que han hecho las selecciones de Concacaf en Copa América?

Hay que felicitar a Panamá. Han mostrado de qué están hecho, vienen creciendo a pasos agigantados, es la sorpresa y seguirá. Hay que aplaudir a esta selección porque no es de ahorita, han venido haciendo la fuerza y se merece todo mi respeto.

¿Qué ha dejado de hacer Honduras o qué está haciendo de diferente Panamá para verle este nivel?

Creo que las oportunidades que les han dado a diferentes jugadores, ellos, si no me equivoco, no han hecho una limpieza total de futbolistas como lo hizo Honduras, aquí limpiaron todo y trayeron gente nueva y en Panamá se ha hecho de a poco con jugadores de experiencia y novatos.

Creo que esa es la clave de que Panamá esté donde esté porque se ha hecho fuerte en Centroamérica y ha clasificado a Mundiales y ahora a Copa América, merece todo el mérito.

Con el inicio de la eliminatoria y viendo las demás selecciones, con la razón, no con el corazón, ¿ve a esta selección clasificando al Mundial?

Yo deseo de todo corazón que Honduras pueda clasificar al Mundial, pero es complicado porque no han mostrado el nivel necesario que se requiere en eliminatorias. Es complicado y con el corazón en la mano les digo que deseo que Honduras vuelva al Mundial y que se olviden de mi gol porque ya prácticamente aburre, ya llevamos 10 años, y el que metieron en el 82’ duró casi 28 años. Estoy deseando eso, pero debemos mostrar más carácter y personalidad en estos partidos.

¿En qué se debe mejorar?

El fútbol nacional, en la liga porque es el reflejo que se muestra en la selección. Si no levantamos el nivel de la Liga Nacional, difícilmente mejorará la selección porque afuera tenemos 8 o 9 jugadores que no juegan siempre.

¿El nuevo Costly de la Selección de Honduras quién es?

Pues qué te digo yo... no es el nuevo Costly, si no el nuevo Pavón, el nuevo Muma, el nuevo Amado, Danny. ¿Dónde están? no ha surgido ninguno, entonces es complicado decir quién. Por ahí Luis Palma están jugando bien, los del Olimpia son del nivel nacional y en la selección se ocupa otra cosa.