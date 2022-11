Futbolistas del Vida reaccionan previo a la batalla final ante UPNFM: “El sábado va a ser un día maravilloso”

Rembrandt Flores, Marvin Flecha Bernárdez y Marcelo Canales atendieron a los medios de prensa previo a la crucial batalla ante Lobos UPNFM que sostendrá el Vida en la última jornada del torneo Apertura.

Contundentes y con la mirada puesta en los tres puntos, son características que forman parte de las reacciones de los jugadores cocoteros de cara al duelo del sábado.

REMBRANDT FLORES

Rembrandt Flores, ex Lobos UPNFM, aseveró que el partido ante la manada será sumamente complicado ya que vienen de derrotar al Marathón.

“Los jugadores sabemos lo que tenemos que hacer: ganar. Pero ya después que sea lo que Dios quiera. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. No sirve de nada que se den los resultados en otras canchas si nosotros no ganamos. Lobos es un equipo que viene bien, está en ascenso. No le pudo ganar Olimpia, tampoco Motagua, Marathón perdió, no será un partido fácil. Nosotros sabemos que tenemos un equipo bueno, a pesar de las bajas que tenemos. Estamos mentalizados en ganar”, manifestó.

