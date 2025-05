Gerson Argueta arremete contra el DT de Génesis, revela su sueño y deja dardo: "Aquí firmas un año, pero cobras 8 o 10"

Gerson Argueta, portero del Génesis de Comayagua, se expresó con dolor y reflexión tras la finalización de su contrato con el club Carpintero tras quedar eliminados ante Motagua en el Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras y reveló cuál es su sueño con la Selección Nacional. Tras el partido, Argueta agradeció a Dios por todo lo que ha vivido, pero no pudo ocultar su tristeza al hablar sobre la campaña de su equipo. "Primero le voy a dar gracias a Dios por todo lo que hace, porque lo que hace es perfecto, tristes porque no era lo que queríamos ni se esperaba del Génesis sabiendo de lo que el equipo ha representado siempre", comentó.

Uno de los puntos que más le dolió fue la declaración del técnico Jhon Jairo López, quien mencionó que el equipo no tenía el "material humano" para competir con los grandes. "Me voy triste por algunas situaciones como la de que el profe dijo que no teníamos material humano para competirle a los grandes, eso no lo comparto. Yo creo que es un torneo donde todos tenemos posibilidades de aspirar por el deseo y el hambre de ganar algo", expresó Argueta. El portero hondureño mostró su desacuerdo con esa opinión del DT de Génesis de Comayagua. "No concuerdo con él, es cierto, te pueden ganar en inversión pero no en ganar ni en derecho de competir. Cuando tienen una ilusión y un hambre, todo se puede, se trabaja para salvar la categoría y yo no me conformo con eso y me duele", agregó. Gerson Argueta resaltó que no hubo rupturas dentro del equipo y que, a pesar de los desafíos, todos se mantuvieron unidos. "No hubo rotura de camerinos ni problemas, todos unidos desde siempre, pero creo que al final la manera de perder no es del Génesis que están habituados a ver. El capitán del barco tiene que saber que hay material para competir. Si me duele, tienes material con jugadores de experiencia y calidad", sentenció. Con el contrato con el Génesis expirando el sábado, Gerson también se mostró preocupado por su futuro. "Yo ya no tengo contrato con Génesis, a mí se me caduca hoy (sábado) el contrato con el club", confesó en zona mixta.

En cuanto a sus expectativas personales, expresó su sueño de estar en la Selección de Honduras. "Siendo honesto, yo tengo fe de que puedo estar en la Copa Oro. Yo me puedo ir de vacaciones a Estados Unidos, pero me voy a aguantar, esperaré ciertos días, pero tampoco muchos porque el jugador profesional cuando ya no entrena ya no cobra y yo tengo cosas que hacer y una familia que mantener", explicó.

Aunque la incertidumbre lo acompaña, Gerson está listo para seguir luchando por un cupo en la Copa Oro 2025. "Primero mantenerme físicamente, siempre no dejar de lado ir al gimnasio y todo eso, pero trabajar como lo he hecho siempre, ir a ganarme mi pisto honradamente. Ya pueda hacer donde sea, en el mercado, como mayormente donde me conocen o de algo, pero siempre honradamente", dejando claro que no se quedará de brazos cruzados. Sobre la situación en el fútbol hondureño, mencionó las dificultades que enfrentan los jugadores: "Génesis no tiene problema de pago, porque a mí me pagaron mi mes, pero esa es la realidad del fútbol hondureño. Aquí no cobras 10 meses, aquí cobras 3 y medio. Cobras uno al 50% y los otros tres del torneo al 100%. Entonces uno tiene que buscar qué hacer", agregó.