Mathías Vázquez se defiende de sus críticos y habla del gran momento que vive con Motagua: "he demostrado"

Cuando se le preguntó si sus minutos eran producto de ser el hijo del DT, fue contundente: “Eso no tiene que ser pregunta, he entrado y he demostrado, ya no pienso en eso”.

El joven delantero confesó que, como cualquier jugador, recibe llamados de atención de su entrenador, pero aseguró que su mayor crítico es él mismo. “Nada de lo que él me diga no me lo he dicho yo mismo. Soy bastante autocrítico, no uso muchas redes, pero ninguna de esas cosas puede decir que no las he pensado antes”.

Sobre su evolución en el torneo, Mathías reconoció que ha ganado confianza gracias a las oportunidades que ha sabido aprovechar: “Ahora, en esta segunda vuelta y al final de la primera, me dieron la oportunidad y la supe aprovechar. Con la confianza que he ido agarrando, me he consolidado”.