Cambios sin notarse: "De nosotros muy bien, genera competencia interna, hacer ocho cambios, hicimos más cambios en el segundo tiempo y el equipo siguió en la misma línea, siguió con la misma idea que tenemos, me gusta que el equipo llegue a esta etapa en una curva ascendente".

Una llave accesible: "Es importante, hacer nueve goles no es fácil ante un equipo que juega bien, tiene buenos jugadores y aparte hicimos muchos cambios respecto al partido anterior por lo que solo se pueden decir connotaciones positivas, todo saldo positivo, hay detalles por mejorar y seguir creciendo”.

¿Esperaba un repechaje fácil? "Todas las llaves son difíciles, sabíamos que el Marathón vs Victoria iba a ser parejas, nosotros fuimos más efectivos, por eso la pasamos con una buena diferencia de goles, pero estos partidos son difíciles, no hay ventaja deportiva como pasó en San Pedro Sula".

Delanteros letales en el eje de ataque: "Importante que todos hicieron goles, Jordan entró y tuvo un golpe en la rodilla, tuvo mala suerte, mañana le harán una resonancia para ver que evolución tiene, esperemos que solo sea un golpe".

Viene Real España en semifinales: "Siempre me gusta hablar de hoy, hicimos nueve goles, me gusta desglosarlo, me gusta disfrutarlo y mañana pensar en Real España".