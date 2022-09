Directiva de los Lobos UPNFM toman una determinación sobre el futuro de Héctor Castellón para el presente torneo Apertura

Hay satisfacción porque se ve el trabajo en el equipo, se ve la mano del técnico, pero han habido factores extra futbolísticos como expulsiones que de una otra manera han afectado. Yo no le puedo jugar con 10 al Olimpia o Motagua y eso no te ayuda a medir plenamente la verdadera capacidad del equipo. En ninguno de los resultados hemos sido superados plenamente, sino porque nos hemos visto disminuidos por alguna situación incidental de los partidos.

Las palabras mías se ven reflejadas con tres muchachos han sido llamados al microciclo y eso significa que aunque no estamos ganando, los jóvenes están jugando bien. Yo he visto al técnico (Diego Vázquez) viendo los partidos de UPNFM y él está dándole seguimiento al equipo y sabe que hay gente talentosa. Si fuéramos otro tipo de proyecto como otros equipos de fútbol comunes, ya se hubieran ido dos técnicos, pero nosotros hacemos un balance mucho más allá de los resultados y ese es el proyecto y proceso nosotros tenemos.

UPNFM se ha caracterizado por ser un equipo de lucha, ¿pero no siente qué los números no los están abalando?

¿Matemáticamente a dónde se visualizan en este torneo?

Nosotros vamos a seguir peleando, los rivales están cerca a tres puntos y encarrilando un par de partidos nosotros estamos en la ruta que nos hemos trazado. Solo esperemos que los resultados se nos den y que sea este domingo y ante un rivales que casi nunca le hemos ganado.

¿Se aferran al trabajo del profe Castellón por su capacidad?

Sí, nosotros creemos en la decisión que la junta directiva tomó y no fue arbitraria, sino colectiva y haciendo un análisis de dos semanas de más de 20 candidatos para se técnico entre nacionales y extranjeros. Vamos a apostarle a lo que nosotros creíamos en aquel entonces a las razones por las cuales lo trajimos.

¿No hay plan B de otro técnico ante estos malos resultados?

En esto no hay plan B y se lo puedo asegurar, no hay plan C y nos vamos a ir hasta el plan CH que es que no nos funcione la decisión que nosotros asumimos.

¿Ese plan CH es hasta terminar el torneo Apertura con Castellón?

Exactamente, ese es el plan CH.