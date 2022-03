Héctor Vargas responde con mucha altura a las aseveraciones del mexicano “Potro” Gutiérrez en Real España

Real España está acentuando un regreso extraordinario a los puestos altos de la tabla de posiciones con Héctor Vargas, los días grises quedaron atrás y ahora pueden alardear de mantener su valla en cero en los últimos tres partidos y cinco tantos a favor, un contraste total de los que era el equipo en el inicio del campeonato. VER MÁS: Diego Vázquez se confiesa: Cómo le notificaron su separación de Motagua, su momento más feliz y ¿dirigiría al Olimpia? El entrenador argentino atendió a los medios en la previa del clásico frente a Motagua por la jornada 10 donde dio su punto de vista del rival que pueden ser las “águilas” sin Diego Vázquez. Además mencionó la participación de los juveniles en esta etapa del torneo y habló de las declaraciones que escribió Raúl “Potro” Gutiérrez en su cuenta de Twitter. Aclaró el papel que hace su hijo en los “catedráticos”. LO QUE DIJO EN CONFERENCIA: —¿A qué se debe el cambio del equipo bajo su mando?

Todo está en el conocimiento del fútbol de Honduras y del cómo se trabaja en el deporte. Yo analizaba los errores del Real España porque me imaginaba que podía tener el chance de trabajar. Me propuse mentalmente un cambio en el equipo. Cuando no era entrenador del equipo me ponía en la televisión a decir qué cambio haría, eso me ayudó mucho porque conocía a muchos de los que yo tuve. Eso me permitió entender rápido, pero gran parte de los aciertos fue por el conocimiento del equipo. —¿Tendrán participación los jóvenes en la segunda vuelta del torneo?

El tema de los jóvenes con los minutos Sub-20... Yo veo jugadores que pueden ser titulares, el caso de Miguel Carrasco, Mayson Gotay y de varios muchachos que tienen grandes posibilidades, el tema es que hay partidos y más partidos, pero que entiendan ellos la idea que cuesta un poquito más con los jóvenes.

—¿Será diferente el Motagua que pueda encontrar sin Diego Vázquez al mando?

Yo creo que siguen siendo los mismos futbolistas. Tal vez puede afectar la inexperiencia de César Obando, yo lo dirigí en el 2001 con el Universidad, la poca experiencia te puede dar la posibilidad de que el equipo no sea el mismo, pero en definitiva los jugadores y directivos son los mismos. No deja de ser un equipo difícil hay que analizarlo bien y ver que debilidad podemos encontrarle y por ahí entrar. —¿Qué opina de lo que dijo Raúl “Potro” Gutiérrez en Twitter y toda la polémica del doping?

No me gusta entrar en polémica que yo no estuve. Yo llegué después de todo lo que pasó. En mi caso como técnico yo no le deseo el mal a nadie, pero que no me falte el trabajo, en este caso, mal por el “Potro” que se tuvo que ir, pero yo vine a acá y tengo trabajo por eso no puedo ponerme a hablar de algo donde yo no estuve. —¿Es esta versión de Kevin Álvarez la que quiere ver en Real España?

Sí, ese es el que yo le pido que sea, le digo que busque la profundidad que intente a él y a Junior Lacayo, pero si es lo que se le pide y está cumpliendo. Lo tuve en Olimpia y lo conozco a la perfección por eso le exijo porque soy consciente de lo que es capaz. —Buba López ha sido determinante en estos juegos donde tienen tres juegos sin que les anoten, ¿qué opina?

Tengo al portero de la Selección de Honduras y esa es ventaja, el otro día lo dije ‘tengo al mejor arquero de la liga y que tenía grandes jugadores por puesto’. La seguridad que nos da Buba nos da la posibilidad de ser un equipo más ofensivo porque siempre confiamos en que él puede solucionar cuando tengamos problemas.