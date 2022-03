$!¿Qué pasa con el Platense? Hoy se disputa la segunda jornada del torneo de reservas en Honduras

En Tegucigalpa el Motagua se medirá a UPNFM. Los azules arrancaron con amarga derrota ante su vecino y quieren comenzar a sumar ante un Lobos que ganó por “for-fit” su encuentro porque Platense no se presentó.

El Real España visita Tocoa para enfrentarse al Real Sociedad. Los aurinegros también sumaron de a tres en el arranque contra los verdolagas y le harán los honores a un equipo que comenzó con una derrota.

El otro juego de la jornada es Vida vs. Platense, pero la liga lo dejó pendiente de programación.

Wilson Williams, presidente selacio, confirmó que el equipo viajará a La Ceiba para enfrentar a los cocoteros este jueves y explicó que no se presentaron al arranque contra los universitarios por un tema de pruebas covid-19.

El torneo formato del torneo es de dos grupos de 4 clubes cada. Avanzan los primeros tres cada uno a una hexagonal donde se enfrentarán todos contra todos en dos vueltas regulares para definir al campeón.

El equipo que ocupe el primer lugar alzará el título. En caso de que dos o más equipos igualen puntos en el primer lugar de la hexagonal, se disputarán juegos extras a visita recíproca para definir al nuevo monarca.

Martes 8 de marzo

3:00pm Honduras Progreso vs. Olimpia

3:00pm Marathón vs. Victoria

3:00pm Motagua vs. Lobos UPNFM

3:00pm Real Sociedad vs. Real España