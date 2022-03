$!No sabía lo que firmó: así fue como Bryan Moya se metió en el escándalo legal con Zulia que causó su suspensión por FIFA

“El 9 de marzo de 2020 firmé el denominado ‘Finiquito de Contrato’ con la Fundación Deportiva Sport Zulia, poniendo fin a la relación laboral con dicho club. Al día siguiente, me pidieron que firmara un nuevo contrato de trabajo deportivo, pero solo para comenzar a tomar con efectos en enero de 2021, fecha que también se fijó en dicho documento. De hecho, y hasta la mitad de junio de 2020, no sabía que lo que firmé no era más que una mera promesa de un contrato, nada que me obligue a quedarme/permanecer vinculado a este club”, dijo.

Muma Bernárdez se pronunció al respecto, comentando de que estaba preocupado por Brayan, aunque también mencionó que “se estaba dejando llevar por el dinero”, algo a lo que, en una publicación de Facebook, el tío de Moya defendió argumentando que a la empresa sólo le interesaba lo económico y que le habían jugado una mala pasada, pues él desveló que los agentes le declinaron contratos prometedores en el fútbol Chile, Costa Rica y Suecia debido a que dichas propuestas no le dejaba muchas ganancias a la empresa.

Lo que restó del año, Moya jugó en Angola, siendo hasta el 27 diciembre donde el Zulia emitió un correo electrónico donde le pedía al futbolista volver a sus instalaciones para cumplir con lo que le restaba de contrato.

“Estimado Sr. Velásquez Moya. Esperamos que se encuentre bien en estas fechas. En función de que debe incorporarse a nuestro club en fechas venideras, en virtud del contrato de empleo firmado para las próximas temporadas, deseamos conocer las fechas de su llegada a Venezuela para prepararla o, de ser necesario, coordinar con usted todo lo referente a su venida en los próximos días. Nuestro equipo de logística y deportivo estará atento para que se pueda coordinar lo que haga falta. Muchas gracias, saludos. Gerencia Deportiva”.

Una vida de lucha y desafíos: Brayan Moya no ha tenido un camino fácil y ahora emprendió el camino africano

El 7 de enero del 2021, Moya respondió al Zulia, argumentando que “no sabía lo que firmaba” cuando habló del pre-contrato acordado.

“Estimado señor presidente de la Fundación Deportiva Sport Zulia. En la secuencia de Su correo electrónico a mi club ‘Clube Primero de Agosto’ de Angola, por la presente le informo lo siguiente: En primer lugar, es muy grave e indignante el contenido de su comunicación a mi nuevo club, que aquí rechazo expresamente. De hecho, como te dije antes, el 9 de marzo de 2020 firmé el llamado “Finiquito de Contrato” con la Fundación Deportiva Sport Zulia, habiendo puesto fin a la relación laboral con este club.

Al día siguiente me pidieron que firmara un nuevo contrato de trabajo deportivo, pero solo para que comience a entrar en vigor en enero de 2021, fecha que también se adjuntó a ese documento. De hecho, y hasta ahora, no sabía que lo que firmé, no es más que una mera promesa de contrato, nada que me obligue a quedarme / seguir vinculado a este club. (...) Por eso, considerando todo, me encuentro futbolista libre, ya que no se atendieron mis intereses y me ‘empujaron’ a una extinción de mutuo acuerdo del contrato (“Finiquito de Contrato”) que estaba vigente. Y es por eso que no servirá a mis intereses legítimos y superiores regresar y abrazar ningún vínculo con este club, y por eso también, por todas esas razones, firmé un nuevo contrato deportivo con el ‘Clube Primero de Agosto’ de Angola donde estoy perfecta y agradecidamente integrado.”