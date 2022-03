$!Diego Vázquez se confiesa: Cómo le notificaron su separación de Motagua, su momento más feliz y ¿dirigiría al Olimpia?

Diego Vázquez dejó su nombre escrito con letras doradas, luego de mantener al Motagua en una lucha constante en la pelea de los diferentes campeonatos de la Liga Nacional a lo largo de sus ocho años y medio en la institución. Tras su separación de su cargo, el técnico argentino habló con Diez y se confesó sobre toda su etapa al frente de las águilas, donde destaca sus números positivos en los 350 partidos dirigidos. Sin preocupación alguna por ir a entrenar o el rival que debe vencer, hicimos recordar un poco su vivencia en el Motagua, sus momentos de felicidad, las molestias, los fichajes logrados, los que no pudo llevar y su próximo destino. ¿Cómo se te comunica que ya no sigues en el equipo? Después de los partidos siempre tenemos reuniones con los directivos y el sábado después de regresar de Seattle, me llamaron a reunión y me dijeron que ya no querían que continuara. ¿Se te explicó alguna razón en específica? No, nosotros siempre hablamos en general. A los jugadores que vienen a preguntar porque no juegan y cuándo lo hacen no lo hacen, entonces tengo esa mentalidad. Cuando me pusieron no pregunté nada que no tenía experiencia y ahora tampoco corresponde. Ellos tienen sus razones. ¿Cómo recibiste la noticia? En el momento no la esperaba porque obviamente si bien perdimos mal Seattle un partido complejo. Ya después uno lo analiza y mira todo el panorama, la foto de más lejos cuando está tranquilo. ¿Por qué aceptas dirigir ese último partido cuando se anuncia que ya seguirás en el equipo? Por los tiempos y para darle a los dirigentes ese espacio para buscar otro técnico, por eso aceptamos dirigir ese partido ante el Platense. ¿Esperabas una mayor cantidad de aficionados en tu despedida? No, últimamente la afluencia a los estadios no ha sido buena, en ese aspecto no es algo que me detuve a pensar porque en todos los partidos ha habido poca gente en general.

¿Qué representaron esas lágrimas en tu último partido en el Nacional? De emoción, gratitud, alegría, abrazo de los compañeros, el utilero que les tengo un cariño enorme, el abrazo con Moreira fue espectacular, todos los jugadores me escribieron mensajes largos, incluidos los que dejamos libre. Fue de emoción positiva, no de tristeza. Yo siempre a los jugadores les digo que no lloren por perder, sino que hay que acumular la bronca, después sacarla y llorar por algo lindo. ¿Qué hiciste en tu casa después de dirigir ese último partido? Estar tranquilo con la gente que me quiere, sereno y digerir todo lo que había pasado. Por ahí se te viene un repaso de todos los momentos vividos, puse la canción de Abel Pinto que me gusta mucho (Juntos). ¿Cómo son tus días ahora que ya no entrenas a Motagua? Era una actividad que te ocupaba 24/7, ahora tengo momentos más tranquilo, veo los partidos, tengo una actividad fuera del fútbol y la desarrollo hace mucho como son los vinos y le pongo más energía a eso que antes no lo podía hacer. Salir a cenar, ver tele hasta más tarde porque antes tocaba entrenar en la mañana y haciendo todas las actividades que estando entrenando un equipo tan importante como Motagua no las puedes realizar o lo haces en menor medida. ¿Te diste tiempo para ver al Motagua? Sí, el de ayer lo vi un poco menos, el de Marathón y si lo vi un poco.

¿Qué diferencia has visto en el equipo tras tu salida? En eso yo le deseo lo mejor a los jugadores y en este caso a Obando, al saber la complejidad de estar en el puesto, respeto mucho y no me gustaría opinar, yo respeto mucho eso. ¿Cuáles fueron los jugadores que siempre quisiste tener en Motagua y no se pudieron lograr? En ocho años y medio hubo una infinidad de jugadores que hablamos, los dirigentes hablaron con ellos y no se concretaron por diferente situaciones. Fueron muchos, Sacaza fue uno, en su momento quise traer a Altamirano y no se dio, también Deyron Martínez, hablé con Elencoff que me lo prestara y no se dio. Hay un montón y por una cosa y otra no se dieron. ¿Algún fichaje internacional que lo tenías cerrado y por diferentes motivos se te cayeron? Estuve hablando con (Molhem) Babouli del Forge FC y se fue al medio oriente, lo estuvo pensando con su representante. En su momento me gustaba el mexicano del Comunicaciones, (Agustín) Herrera, le dimos seguimiento, pero era muy caro, (José) Ortiz del Herediano, un directivo se comunicó con él, pero no se dio. Hubo muchos más, pero son los que me acuerdo. ¿Qué representa Omar Elvir para ti, es el único que estuvo en todo el proceso? Omar me mandó un gran mensaje y le agradezco, Licona me fue abrazar y jugó poco. Pero Omar fue de los que más jugó y la verdad que muy agradecido porque siempre se entregó al cien. Todos los jugadores me mandaron mensajes lindos y emotivos. ¿Son ciertas las ofertas que se hablan que te han llegado? He tenido comunicaciones con representantes, sí hay bastante interés y me han llamado periodistas de Costa Rica, pero en concreto no he recibido una. Hay que estar tranquilo y tengo que estar sereno. ¿De las ofertas que llegaron, en qué momento pensaste irse de Motagua y a qué equipo? Sí, tuve varias veces ofertas y unas que eran un poquito mejor, tampoco el doble de lo que ganaba en el Motagua, pero preferí quedarme porque soy un convencido que la continuidad de un cuerpo técnico es importante para desarrollar nuestro trabajo. ¿Esas ofertas fueron de Guatemala y Costa Rica? De los dos lados, pero no me gustaría hablar porque las descarté y no me arrepiento para nada. El jugador rival al que siempre le tuviste cuidado por lo que representaba. Todos. Siempre en las charlas técnicas ponía el arte de la guerra y ahí iba el análisis fino del rival y ahí tiene que ver con individualidades, que pierna hábil, cómo hacen más goles, zona del campo que destacan más.

¿Fue el Olimpia de Troglio el rival más duro? Si bien el último año de los tres clásicos ganamos dos y empatamos uno, pero si perdimos finales y tuvo bastante mérito. Todos fueron difíciles y siempre digo que el resultado es un impostor y hubo juegos cerrados que por un detalle los ganás o los pierdes. De los fichajes extranjeros que trajiste, ¿Quién se adaptó mejor? Traje muchos y puedo asegurar que es positivo. Rougier es el menos goleado de la historia de la liga, Moreira es el mejor extranjero del Motagua, Santi (Vergara) que en paz descanse era un jugador espectacular, Matías (Galvaliz) en su momento Potigliatti anduvo muy bien. El margen de error fue muy bajo en relación a la cantidad que trajimos. ¿En cuál crees que no se adaptó? Te tienes que adaptar al fútbol, la comida, el país, las canchas, clima y hay cosas que no se da a favor. ¿La gente habla mucho que fue Pucheta? No lo comparto, él salió bicampeón con Platense y en los momentos claves apareció, lo que hay mucha gente que es ingrata y solo se acuerda de un error. Él lo tuvo en un clásico y desde ahí lo mataron y el fútbol no es de un error. Muchas veces la vida no es es justa y en este fútbol no fue justo. ¿Tus hijos seguirán ligados a las inferiores de Motagua? Están en Estados Unidos, el más chico está jugando en una filial del Philadelphia Union y el más grande con beca universitaria. El pequeño estuvo en la selección y seguramente si hay procesos que tengan competencia hablaré con el técnico si desea tenerlo. ¿Dirigirías al Olimpia? En este momento estoy tranquilo, no me gusta hablar de supuestos y ya veremos cuando se de en su momento, si es que se da. ¿Por qué Ninrod Medina no se quedó en Motagua? Tanto Ninrod, el pato y Javier nos reunimos y era desde ahora hasta el final. No sabíamos si sería un mes o dos partido o 400 con los torneos internacionales, nacionales y copa presidente. Muy bien con ellos que cumplieron. ¿Tuviste problemas con futbolistas en todo tu proceso? Muy poco de parte nuestra todo se hizo con buena intensión y pensando en Motagua. Si en alguna decisión afecté a alguien, era nuestro trabajo, pero no fue personal con nadie, ni que le tenga rencor. ¿Con Emilio Izaguirre se quedó bien? Emilio estuvo con nosotros dos años o más y cuando vino de Europa éramos bicampeón, yo hablé con él perfectamente y le dije que el titular era Omar (Elvir) y que lo aceptaba porque era un referente del equipo y después cambió. Yo lo entiendo, pero se lo dije antes y actué bien. ¿Y con Harold Fonseca que pasó? Era un tema que él quería ser titular a huevos y tenía que pelear un puesto. Le di dos partidos a cada uno y ahí anduvo mejor Rougier. Incluso estaba Licona. Yo siempre priorizaba primero el equipo, segundo el equipo y tercero el equipo, no fue nada personal con ninguno. ¿El momento más feliz en el Motagua? Puede ser el campeonato con el Olimpia, el que se le ganó al Platense porque nos venían puteando, siendo resistidos y lo festejé poco porque tenía bronca en general por críticas infundadas por gente y periodistas. ¿El malestar más grande que tuviste en tu etapa con el Motagua? Con lo que pasó en el torneo que cambiaron el formato, pasó con UPN y su técnico, eso lo tengo atragantado. Todavía no lo digiero y lo tengo atravesado por la forma que se comportaron. ¿Qué crees que te hizo falta por lograr? Si veo los número hasta yo me asombro, pero siempre hay espacio para ser mejor. Quizás ganar una de las finales internacionales, hay varios campeonatos que los perdimos por detalles, decisiones arbitrales jodidas u otros errores nuestros marcados y son parte del juego.