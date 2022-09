Medford en su regreso a Honduras: los recuerdos con Real España y lo que piensa de Héctor Vargas; ¿se fue molesto porque lo separaron de la Selección?

Hay muchos caminos que a pesar de los largos trayectos se terminan uniendo y esta parábola se ajusta al reencuentro que tendrá mañana el entrenador del Herediano, Hernán Medford, y Real España, esto debido al partido de ida por la Liga de Concacaf 2022 en su fase de cuartos de final. La cuarteta arbitral que estará a cargo del Real España-Herediano por Liga Concacaf El estratega tico dirigió a los aurinegros desde 2013 al 2015 y dentro de sus logros está enmarcado el titulo número 11 para la institución catedrática (Apertura 2013-14). Ocho años después de ese momento se volverán a ver las caras, pero ahora como rivales. Previo al choque, Diario Diez sostuvo una amena charla en exclusiva con el ‘Pelicano’, quien dejó abierto los recuerdos vividos en Honduras y los describe con “mucho aprecio”; asimismo, dio sus sensaciones sobre la llave y al referirse sobre la ‘Máquina’ lo hizo con altura y mucho respeto. Medford tampoco desaprovechó para expresar lo que vivió con la Selección Nacional de Honduras y sus comentarios sobre los dirigentes de ese momento; además, dio un consejo de lo que se debe hacer para volver a un Mundial y habló de Diego Vásquez y Héctor Vargas.

Don Hernán Medford, ¿qué sensaciones le deja regresar a Honduras luego de muchos años? ‘‘Estoy agradecido por el trato que me dieron aquí. Siempre en esta ciudad me trataron bien, dejé muchos amigos. Honestamente que uno aprecia cuando uno llega a un país y lo tratan de esa forma. En Honduras pase más momentos buenos que malos a nivel futbolístico, la verdad que la gente es excelente’’. Dejó una buena relación con los directivos del Real España, ¿le escribieron cuando se concretó la llave? ‘‘Yo me llevo muy bien con ellos, no es solamente para este tipo de partidos que uno habla, ellos son gente que aprecia lo que uno dejó en este país. Por cosas del fútbol, no se siguieron dando las cosas. Siempre recuerdo de buena manera a los directivos aurinegros’’. ¿Cómo espera que lo reciba la afición aurinegra en el Francisco Morazán? ‘‘Lo que pasa que uno ahora está del otro lado, siempre lo voy a recalcar, estoy agradecido con el equipo que tuve, los jugadores, directivos y afición, en la vida hay gente que aprecia y que ve las cosas simplemente como un deporte, pero otras le ponen mucho más sentimiento. Estoy tranquilo y contento de volver ver a esta gran afición’’. ¿Hay sentimientos encontrados al enfrentar al equipo que le abrió las puertas en Honduras? ‘‘No, porque esto es así, de vueltas, ahora estoy con Herediano y mañana puedo estar de regreso por acá’’.

Seguramente ha analizado a su rival. ¿Cuánta diferencia hay entre aquel Real España y este? ‘‘A mí no me gusta hablar de diferencia. Este Real España es un equipo complejo que nos va dar mucha competencia porque sabemos la calidad de sus jugadores y de su entrenador, pero nosotros venimos con la mentalidad de poder sacar un buen resultado’’. Un duelo contra Héctor Vargas, un experimentado en el fútbol nacional. Lo enfrentó varias veces, ¿cierto? ‘‘Sí, nos hemos enfrentado muchas veces y le tengo mucho respeto. A veces la gente se olvida de lo que se hace en el fútbol, lamentablemente, las personas tienen mala memoria, pero al menos yo tengo claro lo que ha sido el señor Vargas en este país’’. Una semana atrás vi que le respondió a unas frases. ¿Se calentó profe? ‘‘Yo no le respondí, no hay que hacer polémica de algo donde no hay, no se debe poner en ese plan de confrontar a dos entrenadores que han hecho mucho por Centroamérica. Estamos en un país libre ¿verdad?, él dio su opinión y yo la mía. Hay que respetar lo que piensa cada quien porque no siempre son las mismas’’.

Herediano viene con una racha invicta en la liga local. ¿Son favoritos en la llave ante este panorama? ‘‘Aquí no hay favorito. Somos dos equipos con tradición en la región, tal vez la ventaja del partido de mañana la tiene Real España por la localía, pero a nivel de equipos no hay’’. ¿Con qué objetivo viene el Herediano a este juego de ida? ‘‘El objetivo con el que venimos a San Pedro Sula es llevarnos a casa la victoria y concretar la clasificación en Heredia’’. Real España eliminó al campeón de Costa Rica. ¿Qué observaciones le puede dejar? ‘‘Es que no me sorprende porque ellos son un buen equipo, con una base y un nivel muy bueno. Real España es un grande y tradicional que siempre va buscar este tipo de torneos’’. ¿Qué jugadores ve en Real España que deben tenerlos bien contrarrestados? ‘‘Yo nunca he visto el fútbol de manera individual. Mi filosofía es grupal, a mí me toca hablar de un equipo y hoy es Real España, un club que lo hemos analizado, con muchas virtudes y que también tiene carencias como todos’’.

Profe, usted le dio la oportunidad a Buba López, Jhow Benavídez, Darixon Vuelto, Franklin Flores y ahora son futbolistas formados y con paso por la Selección de Honduras. ¿Qué me puede decir de esto? ‘‘Estoy muy conforme con eso, hay algunos que ahora están en el extranjero. Para mí es muy gratificante decir que a tal jugador lo hice debutar o pasó por mis manos y ahora verlos triunfar. Me dijiste nombres de jugadores que ya son consagrados, esto me ha pasado mucho’’. Profe, Jhow Benavídez dice que usted es su ‘tata’. ‘‘(Risas) Son jugadores que yo quiero mucho y que me han dado cosas buenas. Todo lo positivo que yo dejé aquí fue gracias a ellos. Les agradezco a todos, recuerdo a Brayan Acosta, Bryan Róchez que están en el extranjero, al chico (Franklin) Flores que está jugando. Es muy bonito verlos triunfando. ¿Ganará su equipo en el Morazán? ‘‘Es que es muy difícil anticipar un partido, uno como entrenador puede decir ‘yo voy a ganar’, pero es un sueño y la realidad puede ser otra. No me puedo adelantar al desarrollo del partido. Lo que sí tengo claro que será un buen juego’’. Medford, ¿qué recuerdo tiene de la selección? ‘‘A pesar de que fue un tiempo corto y no tengo buenos recuerdos con los dirigentes de ese momento, uno aprecia haber dirigido este combinado. Realmente quería seguir porque soñaba con ir a un Mundial. Sin embargo, hay dirigentes que no buscan ayudar a un país. Cuando yo me fui, lo anticipé, que iba a ser muy difícil ir a un Mundial por los manejos que se estaban haciendo y al final fue así’’.