Tota Medina, con los pies en la tierra previo al Motagua-Tauro: “Con la historia no se ha logrado nada; no hay favoritismo”

¿Es favorito Motagua?: “En esta instancia se equiparan las situaciones y todos queremos sortear esta llave para estar en la otra instancia. Cada uno tendrá sus argumentos y a partir de ahí se verá si es favorito o no, con la historia no se ha logrado nada, si hay que demostrarlo en el campo de juego. Contra Tauro vamos a tener que hacer un gran partido y después irlo a definir a Panamá, pero me enfoco en que mañana logremos un buen resultado para ir con la posibilidad abierta a Panamá, pero el favoritismo no hay, tenemos que demostrarlo en el juego”.

¿Tendrá bajas?: “Con la plantilla estamos todos bien, salvo las suspensiones (Juan Delgado), con respecto a las lesionados tenemos a Roberto Moreira pero el resto está bien”.

¿Ya tiene claro cómo hacerle daño?: “Cómo esté cada uno en su liga o el torneo es ajeno a lo que tengan que enfrentar en esta copa, las cosas no solo las vamos preparando y vamos teniendo nuestro formato y idea de juego, siempre manteniendo la idea clara y a partir de ahí programar y esperar cada partido. En ese sentido, somos conscientes que tenemos que jugar un partido inteligente y donde nosotros podamos sacar nuestras virtudes y tener argumentos para quedarnos con el compromiso. Tauro tiene una gran plantilla y tendremos todo el cuidado de sus jugadores”.

Responde elogios del DT del Tauro que dijo se enfrentarían al mejor de Honduras: “Primero agradecido por las palabras y el concepto, sin duda que lo tenemos que revalidar y sostenerlo a lo largo del torneo. Hoy tenemos la facilidad de estar en la punta del campeonato pero eso no significa nada porque quedan muchas fechas por delante, no hemos terminado la primera vuelta y somos conscientes que para lograr eso tenemos que andar un buen rato todavía. Pero eso de que uno es mejor o no, si uno se siente así, la verdad que no. Las cosas en el campo se equiparan, cada uno estudia al rival y a partir de ahí las cosas hay que ir analizándola en cada compromiso, pero estamos por el camino correcto”.