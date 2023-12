“Tota” Medina arranca su era en Marathón: Habla de fichajes y los objetivos: “Sabemos de la grandeza que tiene esta institución”

¿Qué le falta al Marathón para llegar a una final?

Sería desleal de mi parte, hablar de los torneos pasados sobre lo que le faltó al equipo. Sí, adelante tenemos que tomar eso como aprendizaje y un punto de referencia para lo que se viene. La búsqueda es poder crecer, estar en lo más alto de la finalización del torneo, tenemos que trabajar y somos conscientes de eso. Para eso tenemos que trabajar un equipo compenetrado, necesito que se comprometan. En esa búsqueda trabajaremos en el día a día en el partido a partido para poder llegar cerrar a una etapa que buscan los jugadores, directivos, cuerpo técnico y la afición que son los que más disfrutan. Con todos esos condimentos tenemos un gran desafío adelante entre todos.

Tuvo una experiencia en el Motagua y Victoria, ¿cómo vio al Marathón en su forma de juego y habrá más fichajes?

Hablar de lo que se hizo antes no me corresponde. Sin duda, tiene grandes valores de jugadores. La llegada de estos jugadores que tuvimos viendo anteriormente y más algunos más, eso será la posibilidad de tener más recambios y variantes a la hora de afrontar el torneo. No es un torneo fácil, siempre lo remarco, no es un torneo que se pueda resolver de una forma fácil. De hecho, a Olimpia le terminó costando, es complicado para llegar una final, para eso debemos de tener alternativas, variantes. Estamos en eso para fortalecernos y tener la oportunidad de estar arriba para pelear y llegar a las últimas instancias. Es normal que los equipos salgan a buscar recambios y en esta etapa del torneo estamos en esa pugna.

¿Qué tanto le beneficia tener a Alexy Vega y Chino López? ¿Cuál es el mensaje a la afición?

Conozco sus formas de pensar y trabajar. Eso para un jugador es alentador porque ya conoce lo que le va a exigir. Con respecto al mensaje a la afición, uno está comprometido para poder devolverle las alegrías que siempre el hincha viene y la afición cuando acompaña es porque quiere los resultados. Lógicamente que siempre uno quiere gustar, ganar y golear. Iremos por esas posibilidades, tener una idiosincrasia del juego respetando el escudo y el paladar de la afición. Va a ser difícil llenar a todos, pero iremos con la consigna que el equipo sea protagonista, sea ganador y que ellos nos acompañen.