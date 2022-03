Las primeras palabras de Hernán “La Tota” Medina como entrenador de Motagua: “Es un paso adelante en mi carrera”

LA ENTREVISTA AL NUEVO DT DE MOTAGUA

¿Cuándo se confirma todo?

“Hace un par de días que me surgió la posibilidad de ir a dirigir al exterior. No quería manifestar nada si no era concreto. El martes a la noche me confirmaron que estaba todo listo”.

Sobre su siguiente club...

“Me pidieron que no diga el nombre del club. Pero es de Honduras”, indicó. DIEZ ya dio a conocer que viene a ser el sucesor de Diego Vázquez.

El nuevo reto de tomar a Motagua

“Lo económico influye en esta decisión. Y también lo deportivo, es un equipo de Primera División, que juega Concachampions. Es un paso adelante en mi carrera”.

Dura decisión de dejar Argentina

“No es fácil tener que tomar una decisión en 48 horas. Dimos todo en Racing. Cada vez que nos equivocamos pedimos perdón. Pero no lo hacemos para lastimar a nadie. Estoy agradecido a cada momento que vivimos”.

Leyendas azules respaldan continuidad del César el “Nene” Obando al frente de las Águilas del Motagua

¿Cuándo llega a Honduras?

“Estamos haciendo los trámites para cumplir los requisitos para entrar al país. Si todo sale bien, la semana entrante estaremos viajando para Honduras”

El duro adiós a sus jugadores de Racing

“Cuando se lo comuniqué a los muchachos tuve un nudo en la garganta, estoy agradecido por todo lo que brindaron. Habla del compromiso de todos, de los dirigentes, jugadores, hinchas y auxiliares. Espero que lo sepan entender”.