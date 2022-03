$!¡Primer club, doping y su estilo de juego! Las 10 cosas que debes saber de Hernán “Tota” Medina, nuevo técnico de Motagua

El Motagua estrenará entrenador en los próximos días. DIEZ conoció que el club se encuentra cerrando los detalles con el argentino Hernán “Tota” Medina, quien llegará a ocupar el cargo que dejó Diego Vázquez. Medina, de 47 años, renunció su cargo como técnico del Racing de Córdoba del Torneo Federal A (tercera división argentina) a poco más de 10 días para el arranque del torneo. Explicó que recibió una oferta de un club de Honduras y que la próxima semana estará arribando al país para asumir el mando. En los azules luego de la salida de Diego, César “Nene” Obando asumió como interino, pero bajo sumando el club sumó en tres partidos; un triunfo y dos derrotas. ¿Quién es “Tota” Medina?, ¿En qué clubes jugó?, ¿Qué clubes ha dirigido y cuál es su estilo de juego? Te lo contamos. Comenzó su carrera con Belgrano

Medina se estrenó en 1996 con el club en la Segunda División de Argentina. En 1998 lograron el ascenso y jugó allí hasta el año 2000 para luego marcharse al Boca Juniors. Demandó al estado

En 1997 Hernán Medina dio positivo a un control antidoping y recibió un castigo de 6 meses. Pero terminó demandando a un juez federal por haberlo procesado por consumo de estupefacientes, esto basándose en una ley que ya había sido derogada. “Muchas veces grité mi verdad y nadie me escuchó. Yo siempre cuestioné a la Justicia: me estaban procesando por algo que no hice”, dijo a Clarín. El juez luego admitió su error. Las estrellas con las que compartió en Boca

Jugó junto a Román Riquelme, Marcelo “Chelo” Delgado, los mellizos Schelotto, Óscar Córdoba y “Patrón” Bermúdez. El técnico era Carlos Bianchi. Campeón Intercontinental

Medina formó parte de la plantilla del Boca Juniors que le ganó al Real Madrid en el año 2000 la final Intercontinental en Japón. Estuvo en la banca aquella tarde y festejó con sus compañeros. Sus clubes en el extranjero

En el 2001 se marchó al AEK Atenas de Grecia y luego jugó para el Lorient de Francia. Su último club en el extranjero fue San José de Bolivia en 2007. Colgó los botines en el 2012

Hernán decidió retirarse del fútbol profesional en el 2012 a la edad de 38 años y jugando para el General Paz Juniors de los torneos regionales de Argentina (tercera división). Jugar en la selección, el sueño que no cumplió

“Quizás me haya quedado con las ganas de jugar con la camiseta de la Selección, aunque sea algún amistoso, pero esto no me quitó el sueño”, dijo en 2020. Su estilo de juego