Dereck Moncada está ganando experiencia y ritmo de juego en el torneo de reservas, donde es la gran figura del Olimpia que está en la búsqueda de otro título de esa categoría. Los leoncitos viajaron a San Pedro Sula para disputar la ida de las semifinales del torneo de reservas ante Marathón, al que vencieron 1-2 justamente con gol de Moncada, quien luego del triunfo pasó por los micrófonos de DIEZ para hablar de su actualidad.

“Agradeciéndole a Dios por este hermoso triunfo, teníamos que luchar y pelear los 90 minutos, había que dejarlo todo en la cancha y así fue, gracias a Dios me dio la oportunidad para poder marcar el gol”, dijo con suma alegría el nieto de el exárbitro Mario Moncada. No obstante, reveló que su anotación llevaba dedicación especial. “Alegre porque Demetri Gordon era la persona con la que luchaba en el equipo, esto va dedicado para él”, expuso, a la vez que reveló lo que Juan Flores, técnico del equipo les dijo en el camerino. “El profe nos dijo que si no ganábamos, no teníamos que perder, no aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos, pero nos llevamos el triunfo”. Una vez dejando de lado el partido de semifinal contra los verdes, Dereck Moncada se remontó a su niñez y recordó los sueños que tenía de ser futbolista profesional, algo que ya lo alcanzó al debutar en Liga Nacional bajo la tutela de Pedro Troglio, aunque en los últimos meses no ha tenido oportunidad de volver a aparecer.

“Soy aquel niño de Talanga que luchaba cada día por estar acá y agradecerle a Dios porque me tiene en Olimpia. Tengo que prepararme para cuando me toque la oportunidad en primera hacerlo de la mejor manera”, dice con mucha humildad el hijo del legendario exjugador hondureño Maynor Figueroa. Asegura que su amor por el fútbol nadie se lo quiso meter por los ojos ya que considera que es algo que ya traía en sus genes. “Eso ya lo traía en la sangre, nadie me lo inculcó, desde que nací, nadie me dijo que jugara futbol”. El chico olimpista es tímido, habla bien, y por primera vez se refería a la relación que mantiene con Maynor, su papá. “La verdad bien, él cuando tiene que decirme algo me lo dice, como todo padre, la relación con él es muy buena”, decía, mientras volvía a tomar la palabra y cortó el tema. “Casi no me gusta hablar mucho de esto”. “La persona que siempre ha estado conmigo es mi abuelo, no tengo nada en contra de mi papá, pero no me gusta referirme mucho a ese tema”, exteriorizó Dereck Moncada quien después contó alguna de las anécdotas vividas con su abuelo Mario Moncada, comisionado ahora de Condepor.