Maynor Figueroa analiza el duro momento de Honduras rumbo al Mundial y sueña con debut de Keyrol en la Premier League

Por supuesto, así como están ellos, así fueron nuestros inicios y bueno, estos son recuerdos que se nos vienen. Nosotros estuvimos inspirados en otros jugadores, ellos están inspirados en no sé quién, pero mañana ellos serán inspiración para otros, quizá para sus hermanos, vecinos, a quién sea.

Pues si alguien quiere ganar que se prepare, Olimpia invierte y se prepara para eso. Si Olimpia lo está logrando es que está invirtiendo para eso, sé que muchos equipos lo hacen, pero no les está alcanzando.

Olimpia en liguillas es un equipo que siempre será candidato al título y los números allí están hablando por si solos. Están haciendo cosas importantes y ojalá puedan lograr el pentacampeonato, han hecho muchos méritos, esta temporada quizá no fue su mejor inicio, pero ya están allí, para mí siempre serán candidatos.

Darles un seguimiento, acompañarlos, no de venir a inventar con ellos, ver los que ya traen eso natural para acompañarlos, pero no de querer inventar y decir que vamos a hacer esto y lo otro, más que todo ver lo que tienen y ayudar.

¿Siempre hay expectativa cuando inicia un proceso Mundialista ahora que se comenzó para el 2026, qué piensas de la H?

Es un proceso, en estos procesos tendrás altos y bajos. Lo más importante de todo es poder estar en todo momento. No he estado al 100% siguiendo lo que está haciendo la Selección, pero siempre le deseamos lo mejor.

¿Al no estar México, Canadá y Estados Unidos, crees que la eliminatoria puede ser un poco menos complicada que las anteriores?

Es que el fútbol está parejo, todos hemos acortado distancia, no podemos decir que ahora que no está México, Canadá y Estados Unidos, las cosas serán fáciles, obviamente hay selecciones que vienen creciendo y están trayendo jugadores de ligas importantes.

Nosotros no debemos estar pensando que será fácil, al contrario, entre más difícil creemos que puede ser, más opciones vamos a tener porque nosotros ante las dificultades es cuando mejor las cosas se hacen.

Con todo el respeto, antes ustedes se medían a selecciones como Nicaragua o equipos del Caribe pasaban caminando.

Es lo que te digo, ahora son selecciones que han ido creciendo y lo que pasa es que nosotros no vemos lo que está haciendo el vecino, qué hacen, están creciendo y alcanzando ese nivel. No puedo decirte que nos estamos quedando, pero hay que ver a los demás. No puedo decirte que nos estamos quedando, pero sí hay otras selecciones que están creciendo a pasos agigantados.

¿Ya no estás ligado a la Selección?

No, no, yo solo soy un aficionado más que está deseándoles siempre lo mejor.