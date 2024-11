Obregón confiesa el infierno vivido en el México-Honduras y lanza mensaje a sus críticos: “fue un momento bajo en mi carrera”

Su confianza la recibí con mucho gusto, responsabilidad y agradecimiento, él me ha dado todo su respaldo desde que llegué, me ha recibido con los brazos abiertos, ese trato facilita que uno como jugador pueda soltarse y sentirse cómodo.

¿Cuál fue su reacción al escuchar su nombre para hacer su ingreso en lugar de Luis Palma?

Me llené de mucha alegría, estaba muy enfocado, presté atención a las indicaciones que me brindó el cuerpo técnico, entre otras cosas, me pidieron que buscara contener el libre traslado del lateral derecho, lo cual intenté hacer lo mejor que pude.

La altura en Toluca definitivamente afectó su desempeño ¿Qué fue lo que le ocurrió?

Sí, me ha afectado, lo he sentido, pesó en el partido y sé que no puede ser una excusa, pero me vi perjudicado, sin embargo, esta mala experiencia la he tomado como un aprendizaje más, espero que nunca vuelva a pasar y nada más me llevaré lo positivo que me dejó.

De la forma más sencilla, ¿como describirías tu experiencia en los pocos minutos que estuviste en la cancha?

Los minutos que tuve en el partido fueron difíciles, creo que desde el arranque México se impuso, estaban atacando, nos metieron atrás y nos atacaban con mucha intensidad, hacían muchos movimientos en conjunto, nos atacaban y atacaban, estábamos sufriendo, fueron momentos difíciles y sin tener un tiempo de transición en la altura, se impusieron desde el arranque del juego, han hecho un gran partido.

¿Qué pasaba por tu cabeza al ser reemplazado?

Obvio, no se sintió bien, luego de entrar de cambio, uno desea terminar el partido, entrar, hacer las cosas bien y marcar diferencias, pero, lastimosamente no pude hacer eso y me quedó la molestia de no haber podido mostrar mi mejor versión, en un momento que tanto quise, en una instancia para la cual trabajé tanto para llegar, no lo logré por el tema de la altura y estaba muy consciente que me costó mucho entrar al partido y la mejor opción era que entrara otro compañero, para poder hacer la función que me fue encomendada.