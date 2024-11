Obregón fue bañado en críticas junto a Reinaldo Rueda por su nula participación en la debacle hondureña, sin embargo, el jugador del Charlotte Independence de la USL League One no se achica y aduce que seguirá trabajando para volver a la ‘H’.

“La presión es un privilegio y poco son los elegidos. A veces las cosas no salen como uno quisiera o planea por diferentes factores o circunstancias, pero hay que tener el valor de intentarlo”, escribió en un primer párrafo.

Juan Carlos Obregón, nacido en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, pero de padres hondureños adujo que no es primera vez que tropieza, pero que continuará trabajando porque el camino es largo.

“No es primera vez que me tropiezo y no será la última. Tampoco será la primera vez que me levanto, me sacudo y me supero, ni será la última. Seguiré trabajando para lograr mis sueños y objetivos. El camino es largo y sé que lo mejor de Dios está por venir”, arguyó.