“Termino el partido enojado por lo que pasó al final, no va con uno, a veces uno debe tener mesura y pido una disculpa por lo que sucedió, pero a veces uno siente cuando es de buena fe o mala leche, hay un empujón que... solo toca ver lo que pasó el otro día”, dice.

“Agradezco a la gente de Toluca por cómo se brindó, a mis compañeros porque se pudo resolver el partido antes de los alargues y seguir trabajando, no hay más”, afirmó.

Y cerró. “No me lo esperaba la titularidad, fue antes del partido que me dijo el profe, con quien tengo una buena relación, es lindo porque trabajas a full y no te relajas, pero el que esté en la portería, está bien cubierta, hay que pensar en el Final Four”.