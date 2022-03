$!¡Escándalo! FIFA bloquea al Honduras Progreso: El club tiene la prohibición de registrar nuevos jugadores

“En el caso de Rafael Agámez hemos procedido a reclamar a través de la Camara de Resolución de Disputas de FIFA el incumplimiento contractual que fue determinado de la falta de pagos, lo que determinó que rescindamos el contrato por la culpa exclusiva del club Honduras Progreso por no haber abonado los salarios y eso fue lo que reclamamos y lo que determinó el juez único, dándanos a nosotros la razón, ordenando al club que abone todos los salarios adeudados y una indemnización especial por incumplimiento contractual en razón de no haber pagado nunca de los salarios que reclamamos nosotros”, inició contando Bambaci en comunicación con el periodista hondureño Américo Navarrete.

El oriundo de Buenos Aires fue más allá y asegura que el club que preside Elías Nazar falsificó la firma de Rafael Agámez, pero que las mismas fueron estudiadas por medio de un peritaje y las pruebas arrojaron que eran falsificadas.

“Una de las cuestiones que se va a conversar sobre este tema y es la defensa del Honduras Progreso el cual había alegado que había pagado todas las cantidades que reclamábamos aduciendo y utilizando recibos de pagos con firmas falsificadas, haciéndose pasar como firmas de puño y letra de Rafael. Nosotros nos opusimos a esos recibos de pago y así nos dio la razón FIFA determinando que las firmas eran falsificadas y que la defensa del club no iba a ser considerada”, explicó.

“El Honduras Progreso no apeló y quedó firma la decisión. Transcurridos los 45 días de la comunicación de la decisión, si el club no paga, se le pueden imponer sanciones disciplinarias en base al artículo 24 del Código Disciplinario de FIFA y del reglamento sobre el estatuto de transferencias de jugadores que fue lo que hicimos nosotros. Al no haberse cumplidas estas obligaciones de pago, solicitamos que FIFA inhiba a través de la Fenafuth que no le permitan fichar jugadores tanto a nivel nacional como internacional desde la comunicación de esta sanción disciplinaria. El club ya está inhibiido”, lanzó el abogado argentino.

Mariano Bambaci fue claro en su discurso y mandó un mensaje a la Federación de fútbol de Honduras. “Si la Fenafuth no hace caso a esta decisión y autoriza la inscripción de nuevos jugadores también puede ser sancionada por FIFA por no cumplir las decisiones que son pasadas por la Cámara de Resoluciones de Disputa de FIFA”.