Honduras Progreso venció a Marathón tras mala racha de 17 juegos en el Humberto Micheletti

58’: Julian Martínez (HDP) recibe falta de Luis Vega. El árbitro Darwin Cedillo no mostró tarjeta.

32’ Marathón tiene 8 disparos ante la portería de Honduras Progreso, sin embargo, no ha logrado romper el cerrojo de Andrés Salazar.

43’ ¡GOOOOOOOOOLLL ! Selvin Guevara aprovecha error en la defensa de Marathón, aparece en el área y marca el 2-0 ante los verdolagas en el cierre del primer tiempo. El futbolista arrocero no quiso celebrar la anotación.

20’ ¡GOOOOOOOOOOOLLLLL! Edwin Maldonado ejecuta el lanzamiento y Lucas Campana desvía de cabeza en su propio arco. El guardameta Denovan Torres no lo pudo evitar.

Marathón: Denovan Torres, Bryan Barrios, Elmer Guity, Luis Vega, Mario Martínez, Allans Vargas, Braian Molina, Lucas Campana, Edwin Solani, Reinieri Mayorquín, Isaac Castillo.

Honduras Progreso recibe este domingo la visita de Marathón por la jornada 5 del Torneo Clausura 2021-22 con la obligación de ganar en el Estadio Humberto Micheletti.