Horario y día de los cinco partidos de la fecha 18 del Clausura-2022 de la Liga Nacional de Honduras

Real Sociedad tiene 17 puntos y si vence a Motagua alcanzaría la suma de 20, pero la diferencia de goles (-17) lo hace ser muy remota esa posibilidad de jugar liguilla. Lobos de la UPN está eliminado.

LA ÚLTIMA JORNADA

La Liga Nacional confirmó mediante circulas que los cinco juegos de la jornada 18 se efectuarán el día sábado 30 de abril, todos, de igual forma a las 7:00 de la noche.

En el Excélsior de Puerto Cortés, ya con afición, el Real España jugará contra el Vida de La Ceiba. UPN recibirá al Marathón en el Marcelo Tinoco de Danlí.

Honduras Progreso, con aspiraciones de liguilla, reecibirá al descendido Platense en el Humberto Micheletti y los últimos dos partidos son Victoria jugando en La Ceiba versus Olimpia y Motagua en el Chelato Uclés frente al Real Sociedad.

TODOS EL SÁBADO A LAS 7:00 PM

Real España vs. Vida

UPN vs. Marathón

Honduras Progreso vs. Platense

Victoria vs. Olimpia

Motagua vs. Real Sociedad