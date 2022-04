Omar Elvir se confiesa: ¿Se retirará en Motagua? ¿Le dolió la salida de Diego Vázquez? ¿Volverá a incursionar en la política?

Omar Elvir suma 13 años en su carrera deportiva con Motagua y se puede decir que nadie le ha regalado nada. Todo se lo ha ganado a pulso. Con disciplina y madurez se ha convertido en uno de los hombres fuertes del Ciclón Azul. Desde las instalaciones de Cafetalino, ubicado en el parque El Picacho, el 24 de los azules le dio un espacio a DIEZ para abordar de diferentes temas. En la mesa le espera un delicioso Latte de Cafetalino y una mesa de damero y la plática se dio de forma placentera. LA ENTREVISTA: ¿Cuánto tiempo lleva en Motagua? Ya son 13 años que parecen fáciles o cortos, pero he vivido tantas cosas, tantas anécdotas y para mí se ha hecho tan rápido el tiempo, pero lo he disfrutado. ¿Es el jugador que más tiempo ha estado en Motagua en la actualidad? No soy de llevar números o estadísticas, pero si no soy el jugador más longevo dentro de la institución, creo que estoy en los primeros tres. Tengo que indagar en qué lugar estoy. ¿Si la memoria no me falla inició con Marlon Licona? Sí, iniciamos con Licona y junto con él somos los jugadores que tenemos más tiempo en Motagua y esperemos en Dios hasta donde vamos a estar en Motagua.

¿Cuántos títulos con Motagua? Siete títulos de liga y uno de supercopa. ¿Qué ha significa para usted Motagua? Motagua ha sido mi casa y la que me ha permitido ser lo que soy hoy profesionalmente y deportivamente. La considero mi casa a la cual le tengo cariño. ¿Su mejor entrenador? -Omar toma un sorbo de Latte antes de responder y dice: Es difícil responder, porque he tenido grandiosos entrenadores y todos han marcado mi vida y han dejado una huella, cada uno ha sido parte de un rompecabezas de mi vida deportiva. Pero si le tocara elegir uno... ¿quién sería? Bueno... tal vez no elegir, pero quien ha marcado en mi carrera sería Diego Vázquez por todo el tiempo que pasamos juntos, por la confianza que me dio y por los logros que hicimos juntos. A él lo pongo en ese lugar especial. ¿Y el peor o con el que no tuvo mucha comunicación? No sé, yo nunca tuve problemas mayores, pero sí hubo un mal entendido con Risto Vidaković, que después me relegó como castigo a las reservas y nunca lo entendí, pero no le guardo rencor. Al contrario le deseo lo mejor. ¿Con la experiencia que tiene y lo que ha hecho, le gustaría a Omar Elvir retirarse en Motagua? Creo que con todos los años que llevo sería mentiroso si digo que no, siempre y cuando las condiciones la reúnan, pero de no ser así daré lo mejor de mí hasta donde me toca estar, porque al final la institución es lo más importante y si ya no represento lo mejor para ellos en su momento se tomarán decisiones, pero mientras tanto trataré de ser lo mayor profesional posible. ¿Pero su corazón qué le dice? Si estuviera en mí la decisión y que abarcara todos los aspectos...indudablemente me gustaría retirarme en Motagua.

En el equipo vecino de ustedes hay un jugador, lateral izquierdo y tiene 40 años de edad ¿Le gustaría llegar a ese nivel? Sí -dice Omar, toma otro sorbo de Latte y luego reflexiona- , uno día a día trata de mantenerse bien físicamente, de cuidarse en la alimentación, en el descanso, de entrenarse bien para poder alargar la carrera lo máximo posible. Lo que ha hecho Javier Portillo ha sido una bendición y lo ha hecho muy bien, es un ejemplo, porque ser parte de una institución tan grande a esa edad y rindiendo es de darle aplausos. Los jóvenes tienen que seguir ese ejemplo. ¿A los cuantos años le gustaría retirarse? No sé, pero realmente no lo he pensado en una edad específico, pero si me quiero retirar a un nivel óptimo. Era necesario el cambio de técnico con Diego Vázquez se lo comento, porque fueron ocho años y medio de estar en Motagua No sé sí era tan necesario en el tiempo en que ocurrió, pero las decisiones no dependen de uno. Se tomaron y el nuevo cuerpo técnico lo hemos respaldado a más no poder. Nos costó adaptarnos a una nueva idea, a un nuevo cuerpo técnico, porque ya estábamos acostumbrados a una metodología que durante más de ocho años veníamos trabajando, pero la vida es de decisiones y nosotros como profesionales tuvimos que adaptarnos lo más rápido posible. Aquí acepto un sí o un no: ¿le dolió la salida de Diego Vázquez? Sí, un poco. ¿Cuánto le dolió? Mmm. No sé cómo medirlo, pero creo que fuimos un poco mal agradecidos por todo lo que él y el cuerpo técnico hizo en Motagua, pero así es la vida y solo le deseo lo mejor a él y al cuerpo técnico. ¿Qué le dejó Diego Vázquez? El darle el valor el día a día, al presente. Valorar donde estaba y no consolidar el privilegio de estar en Motagua. A veces a uno se le olvida disfrutar el día a día, el momento y después cuando se da cuenta todo pasó y luego uno mira atrás y se da cuenta que el tiempo no lo aprovechó. ¿Cómo se despidió Diego? No tuve la oportunidad de despedirme, porque yo estaba con covid, pero de acuerdo a los relatos de los compañeros fue un momento muy triste y nostálgico. Hubo lágrimas, abrazos, buenos deseos, bendiciones y sobre todo el respeto mutuo. Fue un momento triste, porque vivimos muchos momentos. ¿Cómo les tocó vivir esa crisis de Motagua, eran cinco partidos al hilo sin conocer el triunfo? Son de esas etapas que nadie quiere tener, pero al final es parte del futbol y crecimiento. A veces uno en los buenos momentos no ve si se está cometiendo errores y este pequeño lapso de derrotas nos permitió darnos cuenta de cosas que no estábamos haciendo bien y uno como líder tuvimos que mostrar calma y paciencia.

¿Su contrato con Motagua cuándo vence? Solo me queda este torneo. Dos meses me quedan de contrato y esperemos qué dice Dios. Fue candidato a la suplencia de diputado por el Partido Liberal en la corriente de Darío Banegas. ¿Hábleme de su paso en la política? Fue una etapa bonita y de aprendizaje. Fue una invitación de parte de personas que las considero con buenas intenciones, sino de entrada no hubiese aceptado. Les dije que aceptaba pensando en la transparencia y en el bien hacia lo demás. Sirvió, de algo sirvió. ¿Cuáles eran sus propuestas? Eran pensando en la familia, en mi caso en ayudar a los jóvenes con las áreas deportivas. Iniciativas que los impulsen en su crecimiento de vida. Lastimosamente no pudimos llegar y espero que las nuevas autoridades hagan lo mejor. ¿Volvería a incursionar en la política? Si todo es para beneficiar al país, sí. ¿Qué otras pasiones tiene? Me gusta compartir con mi familia, soy un hombre de casa, no soy mucho de andar en calle. Me gusta estar en casa y visitar la iglesia. Y en su casa quién manda: ¿Su esposa o usted? Pues la verdad tengo que mandar yo ja, ja, ja por ser la cabeza de la casa, pero hay decisiones que no las tomo a la ligera o por mi cuenta. Hablemos de la Selección ¿Se ha preguntado porqué no ha sido tomado en cuenta en la Selección Nacional? Uno siempre se hace esa pregunta, porque estar en la Selección es el más alto honor, pero los tiempos son de Dios y él decide. Quizás no he sido el biotipo adecuado para los entrenadores que han estado y es respetable. ¿Y por qué lo cree... no me diga que es por su estatura? Posiblemente, porque en el fútbol moderno para algunos entrenadores predomina lo físico, pero reitero yo respeto eso y mientras uno este activo esta siempre la esperanza latente. ¿Levanta la mano para estar en la selección? El deseo siempre está y para eso trabaja uno para estar en la Selección. Mientras tanto voy a dar lo mejor para mi equipo y luego ver si me consideran La charla ha terminado y Omar Elvir me ha vencido en el juego de damero. Fue una tarde perfecta en Cafetalino, donde tuvimos la oportunidad de refrescar los pulmones. El zurdo del Motagua está listo para jugar en la última jornada del torneo Clausura este sábado ante Real Sociedad.