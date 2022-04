Se resisten al retiro: La siguiente instancia a la que Platense acudirá para tratar salvarse del descenso

Defraudado, así se miró Wilson Williams, presidente financiero del Platense que hizo acto de presencia en la reunión donde la Liga Nacional de Honduras determinó no darle lugar a la demanda interpuesta por el Victoria en septiembre del 2021.

Los escualos no recibieron el apoyo deseado y encima de eso, Victoria llegó a la sesión retirando la demanda contra Real Sociedad y Honduras Progreso, a quienes los habían acusado de no pagar a tiempo la inscripción de la plantilla del torneo pasado Apertura-2021.

“Me siento muy defraudado, sentíamos que hoy la ley iba a prevalecer pero lastimosamente no fue así. Hubo un equipo (Victoria) que puso la denuncia en todo el tiempo, que además ellos decían que ‘parecía un parto de ocho-nueve meses’ y hoy no vino, mandando una nota desestimando el caso que Victoria no seguía con el caso”, dijo Wilson Williams.