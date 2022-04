Héctor Vargas tras conquistar el liderato: “Cuando llegué los directivos querían clasificar a Concacaf, yo dije que iría por todo”

Real España buscará con todo conseguir el récord de puntos institucional (40, ahora tienen 37) en la última fecha ante Vida, donde ya no se juegan nada tras asegurar el liderato tras su triunfo de 3-1 vs Marathón en el juego correspondiente a la fecha 12. El entrenador aurinegro Héctor Vargas confesó que su misión siempre fue obtener el título con la Máquina aun cuando los directivos le propusieron que el objetivo era clasificar al torneo de Liga Concacaf, objetivo que cumplió hace dos jornadas. Así valoró el León de Formosa el encuentro contra el Monstruo, la actualidad del equipo y lo que viene para la escuadra catedrática en el cierre del Clausura 2022.

- LA CONFERENCIA - ¿Qué valora de este juego que termina siendo atípico por donde empezó y se terminó jugando? Uno no se prepara para estas circunstancias pero hay que asumirla con toda la responsabilidad del clásico. Un clásico, el liderato de las vueltas para consolidarnos ya que Olimpia nos dejó esa posibilidad tras perder ante UPNFM. También el reemplazo de Ramiro Rocca que no lo pude tener en el partido. Teníamos que asumir esos riesgos. Marathón se preparó antes que nadie en la pretemporada, empecé bien con los primeros partidos con la posibilidad de tomar la punta; fue un rival digno, simplemente tuvimos contundencia en el momento justo y obtuvimos el triunfo. La única opción que tuvieron ellos para anotar fue el gol y el poste de Vieyra, solamente esa posesión famosa que por allí no te sirve, sino la profundidad de juego y los goles. Tras el 3-0 bajamos el ritmo, normal, y tuvieron un poco más el balón, pero nunca nos incomodó el resultado. Al principio no consideraba al Real España como favorito, ¿ahora lo valora así tras su buena racha? Yo siempre tengo una manera de hacerle creer a mis futbolistas que son los mejores. Yo no coincido a veces cuando llega un entrenador y dice que “él no formó el equipo y es un equipo en formación, que vamos a ganar hasta el tercer partido”, porque es desmeritar lo que tenés. En todos los equipos hay buenos futbolistas, nuestra tarea es hacerlos más funcional y con más posibilidades de lograr el éxito. ¿Cómo haré creer a un futbolista, si al principio de decir eso, que después están para campeón? Yo llegué, estaban últimos, les fui metiendo en la cabeza que eran los mejores. Me cuestionaron algunos porque una vez dije que los jugadores del Real España eran los mejores por puesto y que estaban para la Selección. Se la creyeron. El Jhow Benavídez de este torneo no es el mismo del campeonato pasado. Hay que meterles en la cabeza de que pueden. Desde el primer minuto que agarré al equipo me convencí que podíamos. De los 12 partidos dirigidos con el equipo, haber ganado 11 y empatado el otro, es algo que pocas veces se ve y esperamos coronarlo con lo que queremos, que es levantar la copa.

Sólo falta cumplir el último objetivo: el campeonato. Seguro. Cuando llego al club, la charla previa era que yo no había formado el equipo y que venían de cuatro derrotas. Los directivos me dijeron que querían clasificar a Concacaf, yo les dije que no, que iba por todo desde el primer minuto. Me tocó Olimpia el fin de semana y pudimos superar al rival que tiene casi la misma cantidad que nosotros en puntos. Nos queda la asignatura del título, nadie ha sido campeón con solamente ganar las vueltas. Hemos logrado sólo una pequeña ventaja, es 60/40.

¿Teme que cuando el equipo deje de ganar caiga en un bache? Obvio, es parte del fútbol. Nosotros no vamos a ganar siempre. Tras empatar contra Honduras Progreso, los jugadores llegaron al vestuario como si habíamos perdido por goleada. Yo les dije que la fe y la posibilidad de ser campeones estaba intacta, que no podíamos estar así. Enseguida los puse en órbita de que podíamos ser campeón y el objetivo lo estamos logrando de a poquito. No creo que los jugadores se vayan a caer, los veo muy convecidos, demasiados, con la expectativa de levantar la copa. Haré un trabajo especial con ellos en la parte mental y física para apuntar a ser campeón. NO SE VIO EN TV: Cortan arito a jugador de Marathón con alicate, la bronca de Mayorquín ¿Cómo trabajará los juegos de semifinales? La semifinal te da la ventaja que con dos empates avanzas por la posición en la tabla, la final tenés que ganarla. Hay que entender cómo se juega esto y hacer un equipo que va a jugar de visita y otro que juegue como local. Tenemos que acortar el grupo, no pasará de 21 jugadores, lo lamento por los jovencitos que están entrenando con los que somos 30, pero hay que acortarlo y estar metido en lo que queremos que son las cuatro finales que nos toca.