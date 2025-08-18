Liga Nacional

Javier López revela el jugador que más le ha gustado y amenaza a sus rivales: "Este es el Motagua que se verá siempre..."

El entrenador español Javier López fue contundente al revelar lo que quiere que el Motagua haga de ahora en adelante con cualquier rival

2025-08-18

El entrenador español Javier López habló en conferencia de prensa tras empatar 3-3 ante Marathón en su primer clásico bajo el mando del Motagua.

López valoró mucho el esfuerzo que lograron sus jugadores para rescatar un empate ante los Verdolagas que siempre estuvieron en ventaja durante este partido jugado en el Estadio Chelato Uclés.

El nuevo técnico de los Azules no se mostró satisfecho por el resultado, pero sí consideró mucho el esfuerzo y lo que hicieron sus jugadores a pesar que fue una semana dificil para ellos.

CONFERENCIA DE JAVIER LÓPEZ

¿Cómo valora la respuesta del equipo tras rescatar un punto ante Marathon y cuál fue el factor más importante?

La verdad ha hecho un tremendo esfuerzo esta semana por todo lo que sucedió y hoy no empezamos de la mejor manera porque recibimos gol rápido. Pero el equipo ha demostrado mucho carácter y con amor la camiseta. Al final pudo estar para cualquier tanto para ellos como nosotros y la sensación es buena y a partir de ahora solo toca mejorar en defensa para ser más sólidos y en ataque me gustaría que el equipo tenga más el control de todo el partido. No me voy contento, pero hay que valorar lo que hicieron los jugadores.

¿Qué se puede rescatar de que Motagua saca un punto y que más allá de empate es una victoria?

Valoro el punto porque es lo que hemos obtenido y desde acá en adelante las cosas serán distintas porque tendremos más tiempo de trabajo.

¿Qué tan positivo es que tenga esta semana de trabajo? ¿Cómo miro el cambio de Marcelo Santos de defensa a mediocampo?

Sí sabemos que él sabe jugar en varias posiciones, hizo un gol con el corazón azul y funcionó bien en ambas posiciones, estoy satisfecho.

LA SEMANA DEL MOTAGUA

Valoró mucho esto que pasó. Para los muchachos ha sido una semana difícil: cambió de entrenador, cambió de sistema, partido de Copa y partido de Liga con mucha intensidad y desde acá le doy las gracias a todos los del cuerpo técnico porque se ha hecho un esfuerzo para cerrar bien el partido.

Este será el Motagua se verá siempre de ahora en adelante, independientemente si somos local o visitante y el rival que se encuentre enfrente.

¿Le preocupa los errores defensivos por los goles del Motagua?

La próxima vez que juguemos contra Marathon vamos ajustar varias cosas y no podemos encajar tres goles de locales. Los equipos competitivos empiezan desde la defensiva, queremos recuperar muchos balones y es algo que hemos hecho hoy. Tenemos que encajar poco o nada.

Hoy hicimos dos goles de balón parado y haciendo tres goles de local tenemos que ganar.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
