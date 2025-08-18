Javier López revela el jugador que más le ha gustado y amenaza a sus rivales: "Este es el Motagua que se verá siempre..."

El entrenador español Javier López habló en conferencia de prensa tras empatar 3-3 ante Marathón en su primer clásico bajo el mando del Motagua. López valoró mucho el esfuerzo que lograron sus jugadores para rescatar un empate ante los Verdolagas que siempre estuvieron en ventaja durante este partido jugado en el Estadio Chelato Uclés. El nuevo técnico de los Azules no se mostró satisfecho por el resultado, pero sí consideró mucho el esfuerzo y lo que hicieron sus jugadores a pesar que fue una semana dificil para ellos.

CONFERENCIA DE JAVIER LÓPEZ

¿Cómo valora la respuesta del equipo tras rescatar un punto ante Marathon y cuál fue el factor más importante? La verdad ha hecho un tremendo esfuerzo esta semana por todo lo que sucedió y hoy no empezamos de la mejor manera porque recibimos gol rápido. Pero el equipo ha demostrado mucho carácter y con amor la camiseta. Al final pudo estar para cualquier tanto para ellos como nosotros y la sensación es buena y a partir de ahora solo toca mejorar en defensa para ser más sólidos y en ataque me gustaría que el equipo tenga más el control de todo el partido. No me voy contento, pero hay que valorar lo que hicieron los jugadores. ¿Qué se puede rescatar de que Motagua saca un punto y que más allá de empate es una victoria? Valoro el punto porque es lo que hemos obtenido y desde acá en adelante las cosas serán distintas porque tendremos más tiempo de trabajo. ¿Qué tan positivo es que tenga esta semana de trabajo? ¿Cómo miro el cambio de Marcelo Santos de defensa a mediocampo? Sí sabemos que él sabe jugar en varias posiciones, hizo un gol con el corazón azul y funcionó bien en ambas posiciones, estoy satisfecho.