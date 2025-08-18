Javier López revela el jugador que más le ha gustado y amenaza a sus rivales: "Este es el Motagua que se verá siempre..."

El entrenador español Javier López habló en conferencia de prensa tras empatar 3-3 ante Marathón en su primer clásico bajo el mando del Motagua.López valoró mucho el esfuerzo que lograron sus jugadores para rescatar un empate ante los Verdolagas que siempre estuvieron en ventaja durante este partido jugado en el Estadio Chelato Uclés.El nuevo técnico de los Azules no se mostró satisfecho por el resultado, pero sí consideró mucho el esfuerzo y lo que hicieron sus jugadores a pesar que fue una semana dificil para ellos.