Pablo Lavallén explota contra el arbitraje por el error del cambio y advirte: "Tenemos que revisar los reglamentos de la FIFA..."

A pesar de que el Marathón sacó un empate de visita ante Motagua, Pablo Lavallén no salió muy contento con la decisión del arbitraje en el cambio que lo obligaron a hacer a los 50 segundos del partido. El entrenador argentino fue claro en la conferencia de prensa dejando en claro que el cambio de un jugador en la alineación se puede hacer siempre y cuando el partido no hubiese iniciado. "¿Qué pasa si en el calentamiento un jugador se me desgarra? ¿Lo tengo que meter desgarrado?".

Asimismo, Lavallén destacó el juego que hizo su equipo, las virtudes de Motagua, el gran nivel de Alexy Vega y la decisión de terminar el contrato con el Chino López

CONFERENCIA DE PRENSA DE PABLO LAVALLÉN

¿Cómo valora el juego de este equipo y la ventaja que desperdiciaron? Lamentablemente no pudimos sostener el resultado y Motagua tiene mucha gente alta y sabíamos que el juego aereo es una de las armas más fuertes de ellos. Me quedo con la iniciativa del equipo a la capital a imponer el juego, tuvimos el tercero en el primer tiempo que saca Santos en la línea, después tuvimos el penal que no metimos, pero me quedo conforme con el equipo que quiso ganar el partido. Nos sentimos con un dolor especial porque pensabamos llevarnos los tres puntos. ¿Le agradó el partido de ambos equipos? Es un partido lindo para el que lo vio por televisión. Hubo goles, emociones, jugadas discutidas y nosotros tenemos que revisar lo que hicimos bien y mal. Motagua a medida que se le fue poniendo en contra empezó a meter jugadores altos para proponer el juego a balón parada, que le salió bien. Nosotros tenemos claro que así como este partido, iremos en busca de todo hasta el campeonato. ¿Qué le faltó al equipo para sentenciar el partido? Creo que sostener la pelota parada. Ellos nos descontaron el primero así, el segundo igual y la diferencia de altura salió a favor de Motagua. Nosotros quisimos salir jugando por el suelo y hacer los goles como los hicimos, cada uno pelea con las armas que tiene.