Pablo Lavallén explota contra el arbitraje por el error del cambio y advirte: "Tenemos que revisar los reglamentos de la FIFA..."

"Cuando quieres ser campeón tiene que luchar contra todo y contra todos", expresón Lavallén en conferencia de prensa tras el empate 3-3 entre Motagua y Marathón

    Lavallén destacó el juego que hizo su equipo, las virtudes de Motagua, el gran nivel de Alexy Vega y la decisión de terminar el contrato con el Chino López. Foto: Marvin Salgado.

     Johan Raudales
2025-08-17

A pesar de que el Marathón sacó un empate de visita ante Motagua, Pablo Lavallén no salió muy contento con la decisión del arbitraje en el cambio que lo obligaron a hacer a los 50 segundos del partido.

El entrenador argentino fue claro en la conferencia de prensa dejando en claro que el cambio de un jugador en la alineación se puede hacer siempre y cuando el partido no hubiese iniciado. "¿Qué pasa si en el calentamiento un jugador se me desgarra? ¿Lo tengo que meter desgarrado?".

El cambio más rápido de la historia: el insólito error que cometió Marathón en la alineación ante Motagua

Asimismo, Lavallén destacó el juego que hizo su equipo, las virtudes de Motagua, el gran nivel de Alexy Vega y la decisión de terminar el contrato con el Chino López

CONFERENCIA DE PRENSA DE PABLO LAVALLÉN

¿Cómo valora el juego de este equipo y la ventaja que desperdiciaron?

Lamentablemente no pudimos sostener el resultado y Motagua tiene mucha gente alta y sabíamos que el juego aereo es una de las armas más fuertes de ellos. Me quedo con la iniciativa del equipo a la capital a imponer el juego, tuvimos el tercero en el primer tiempo que saca Santos en la línea, después tuvimos el penal que no metimos, pero me quedo conforme con el equipo que quiso ganar el partido. Nos sentimos con un dolor especial porque pensabamos llevarnos los tres puntos.

¿Le agradó el partido de ambos equipos?

Es un partido lindo para el que lo vio por televisión. Hubo goles, emociones, jugadas discutidas y nosotros tenemos que revisar lo que hicimos bien y mal. Motagua a medida que se le fue poniendo en contra empezó a meter jugadores altos para proponer el juego a balón parada, que le salió bien.

Nosotros tenemos claro que así como este partido, iremos en busca de todo hasta el campeonato.

¿Qué le faltó al equipo para sentenciar el partido?

Creo que sostener la pelota parada. Ellos nos descontaron el primero así, el segundo igual y la diferencia de altura salió a favor de Motagua. Nosotros quisimos salir jugando por el suelo y hacer los goles como los hicimos, cada uno pelea con las armas que tiene.

El motagüense que arriesgó su vida en el Nacional, el error histórico que recorrerá el mundo y el 'villano' del Marathón

¿Qué pasa por la cabeza de Lavallén al tener que gastarse un cambio al minuto del partido?

Te condiciona mucho. El reglamento del fútbol es el de FIFA y creo que antes de que se mueva la pelota uno está autorizado a hacer un cambio. Así se lo dije al cuarto árbitro: "¿Qué pasa si en el calentamiento un jugador se me desgarra? ¿Lo tengo que meter desgarrado? No, pero como no ha empezado el partido se puede hacer un cambio. Evidentemente, estoy yo equivocado o tenemos que revisar los reglamentos, a mí me molesta discutir una regla que casi en todos los países del mundo es igual, pero el cuarto árbitro se puso serio y dijo que no empezaba el partido si no entraba Bodden.

Nos hizo gastar un cambio que lo hubierámos utilizado para detener el balón parado de Motagua. Bodden es el más el alto que tenemos y nos habría salido bien, pero bueno. Cuando quiere ser campeón tiene que lugar contra todo y contra todos.

¿VALORACIONES DEL MARATHÓN EN LA PARTE DEFENSIVA?

Lo vimos todo. Cabecearon una pelota en el primer tiempo, otra en el segundo y así fueron sus goles. Que me digas que Samudio la figura fue Samudio, te diría que habría que pensar, pero no fue así.

No saco ninguna conclusión porque no todos los equipos hacen tres goles en el Nacional. Miraré de nuevo el partido y un poco más frío habrán cosas por analizar y mejorar.

¿Cómo utilizar a Alexy Vega en falso 9 y qué piensa de él?

Es un jugador de selección y estamos conforme con su rendimiento. Sabemos que si le ayudamos a mejorar con nuevas herramientas, no solo en la banda o extremo, sino que en el centro del campo seguramente le estamos ayudando.

Él es el goleador del torneo. Lleva 7 goles en cinco partidos y nuestro trabajo es mejorarlo y no solo para Marathón sino para la Selección de Honduras.

¿Qué pasó con el Chino López?

Lamentablemente tuvo recaídas en una vieja lesión y no pudo arrancar. El último fin de semana estaba en la banca y bueno cuando uno tiene delanteros titulares buenos y a veces las posibilidades se empiezan a reducir. Lo hablamos, buscamos lo más conveniente y le dijimos la verdad sobre que iba a tener pocos minutos y él también decidió buscar otro rumbo para tener más minutos en otro equipo de la liga

