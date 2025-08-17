Pablo Lavallén explota contra el arbitraje por el error del cambio y advirte: "Tenemos que revisar los reglamentos de la FIFA..."

<b>¿Qué pasa por la cabeza de Lavallén al tener que gastarse un cambio al minuto del partido?</b>Te condiciona mucho. El reglamento del fútbol es el de FIFA y creo que antes de que se mueva la pelota uno está autorizado a hacer un cambio. Así se lo dije al cuarto árbitro: "¿Qué pasa si en el calentamiento un jugador se me desgarra? ¿Lo tengo que meter desgarrado? No, pero como no ha empezado el partido se puede hacer un cambio. Evidentemente, estoy yo equivocado o tenemos que revisar los reglamentos, a mí me molesta discutir una regla que casi en todos los países del mundo es igual, pero el cuarto árbitro se puso serio y dijo que no empezaba el partido si no entraba Bodden.Nos hizo gastar un cambio que lo hubierámos utilizado para detener el balón parado de Motagua. Bodden es el más el alto que tenemos y nos habría salido bien, pero bueno. Cuando quiere ser campeón tiene que lugar contra todo y contra todos.<b>¿VALORACIONES DEL MARATHÓN EN LA PARTE DEFENSIVA?</b>Lo vimos todo. Cabecearon una pelota en el primer tiempo, otra en el segundo y así fueron sus goles. Que me digas que Samudio la figura fue Samudio, te diría que habría que pensar, pero no fue así. No saco ninguna conclusión porque no todos los equipos hacen tres goles en el Nacional. Miraré de nuevo el partido y un poco más frío habrán cosas por analizar y mejorar.<b>¿Cómo utilizar a Alexy Vega en falso 9 y qué piensa de él?</b>Es un jugador de selección y estamos conforme con su rendimiento. Sabemos que si le ayudamos a mejorar con nuevas herramientas, no solo en la banda o extremo, sino que en el centro del campo seguramente le estamos ayudando.Él es el goleador del torneo. Lleva 7 goles en cinco partidos y nuestro trabajo es mejorarlo y no solo para Marathón sino para la Selección de Honduras.<b>¿Qué pasó con el Chino López?</b>Lamentablemente tuvo recaídas en una vieja lesión y no pudo arrancar. El último fin de semana estaba en la banca y bueno cuando uno tiene delanteros titulares buenos y a veces las posibilidades se empiezan a reducir. Lo hablamos, buscamos lo más conveniente y le dijimos la verdad sobre que iba a tener pocos minutos y él también decidió buscar otro rumbo para tener más minutos en otro equipo de la liga