Jeaustin Campos se infla el pecho tras empate de Real España al Motagua y atiza: "vamos contra todo y contra todos"

--- CONFERENCIA DE PRENSA ---

¿A qué le sabe este empate ante Motagua?

Para mí fue un buen partido, considero que por nada es líder, por nada es el campeón, jugaron el campeón contra el líder, y fue un partido que no se pudo dar de otra manera, jugamos a la altura del juego, no sé, cuando hay un clásico debe haber un poco más de tolerancia, mucho roce, muchas cosas que tal vez conversando se puedan mejorar, pero es una cuestión que no me compete a mí. El resultado es justo, tuvimos muchas, ellos también, fue un partido parejo. Obviamente con dos jugadores menos había que mover algunas fichas a falta de poco tiempo, lo logramos y sabíamos que entrando al área con la poca gente que teníamos podíamos construir algo.

Lo del penal no sé, no me lo pregunten si fue o no, la expulsión fue muy drástica, pero, al final, supimos de que este equipo tiene ADN, tiene fuerza, carácter, y en la adversidad este equipo ha aprendido. Muchos contrarios de repente pensaron en qué momento va a caer Real España en la segunda vuelta, era algo normal, pero el equipo siguió. Hemos tenido adversidades de todo tipo, ustedes la conocen y hoy una adversidad que logramos revertir. Eso nos da para inspirarnos, para ilusionarnos con que este año sea diferente, que entremos a la fiesta grande en la manera que lo merecemos y que en partidos de ida y vuelta seamos más competitivos.

¿Es muy dudoso ese penal, no lo ha visto?

No, no sé. En el partido anterior no pasaron mucho de la conferencia de prensa, revisen. Lo dije claro, como que invisibilizaron por ahí, denle una revisadita a la conferencia pasada, el domingo de resurrección no fue mucha gente, revísenla, no hablaré más del tema. Nada más recapitulo dos cosas: contra todo y contra todos. Este equipo está sacando la casta, en buena hora porque le están tocando unas fibras al equipo, está reaccionando con furia, con garra y eso me encanta, me encanta que se levantara con uno menos contra el campeón y lográramos dos o tres situaciones de gol. Yo me quedo con lo que vi hoy, con la prueba de fuego de los muchachos con miras al final de la competencia.

Este es un equipo diferente desde hace siete y ocho meses, no lo digo porque he estado acá, son muchos partidos antes, jugaban bien, pero no se les veía ese espíritu, ahí lo tienen, eso es de ellos, eso me enorgullece mucho, me quito el sombrero.