Jeaustin Campos explota tras los castigos a Real España y dispara tras zafarrancho entre Marathón-Olimpia ¿Y su futuro?

El timonel de la máquina no pudo evitar hablar de las sanciones y tiró con todo por la diferencia que mira en la manera de aplicar los castigos y que no se mide con la misma vara.

"Si se va medir con la misma vara, perfecto. Lo digo porque a mí no me gusta que me vean la cara, no importa lo que quieran hacer, eso me tiene sin cuidado; yo siempre he tratado de ganar en el campo con el mayor profesionalismo. Si nos van a quitar el sueño de ser campeón que sea en el campo, pero con toda la honestidad y me quito el sombrero para el campeón, pero denos la posibilidad de competir como Dios manda y con un buen fair play, no con leyendas urbanas que me han contado a mí"

MIRANDO AL RIVAL

"Siempre tratamos de analizar al rival, darle el máximo respeto, no tener ese orgullo de imponer lo de nosotros. Nos ha dado éxito el darle valor al rival, sus virtudes. La autocrítica es parte de la semana y cuando se quiere ser campeón, miramos todos los partidos como finales"

EVALUACIÓN DE LOS 9

"Tenemos una buena evaluación de goles, hemos creado muchas situaciones de gol importante. Hemos tenido una sequía de nuestros goleadores, pero hemos llegado bastante y eso quiere decir que el equipo está llegando. Me preocuparía más que no lleguemos y no tengamos llegada de gol".

CASTIGO JHOW BENAVÍDEZ

"Es un tema más de la dirigencia, a mí si me dicen que este no juega, yo veré como hago malabares para darle solución y el equipo mantenga una sola línea. Se puede apelar lo más rápido posible, yo lo que quiero tener los jugadores lo más rápido posible".

¿LE TEMA A LO EXTRA DEPORTIVO?

"Totalmente, temor no, solo a Dios, pero si la preocupación. Parte sobre las muchas cosas que se hablan y del porqué la gente no va a los estadios es eso. ¿Usted iría al cine a ver una película que ya vio?. Si ya vimos esa película, ¿a qué vamos a ir al estadio?. Eso lo aprendí de ustedes. Lo dije en su momento, no tengo dudas, pero tampoco pruebas. Es lindo el fútbol, el campeonato que está tan disputado y la UPNFM es el único que no se juega nada, el resto de los nueve equipos nos jugamos la vida; descenso, primer lugar, semifinales"

"El campeonato está bien, pero si jalamos agua cada quien para nuestro molino, no sería sano, no olería bien. Ojalá que el arbitraje se comporte a la altura, hoy vemos a un hondureño que va a pitar en la Concacaf. El nivel del arbitraje es bueno, pero por momentos hay unos lapsus".

CONTINUIDAD EN EL REAL ESPAÑA

"No sé si la pregunta es si me van a renovar, si quedo campeón, sino me pelan, me voy o me van. Pregúntele a Elías, es el único que veo. Yo lo dije que mientras no me falten el respeto no importa, salen especulaciones por todos lados, la única manera que me promociono es dentro de la cancha y ahora se lo dije al presidente: "quiero enfocarme en ser campeón, los muchachos se lo merecen y quiero ser campeón por ellos". Si me botan de acá tendré trabajo en otro lado, y si los caminos me dicen que no es por acá, y es por otro lado, pero hoy se los digo que no tengo nada negociado ni aquí, ni en otro lado, yo estoy enfocado en el día a día".

HORARIOS Y POSIBLE APAGÓN EN LA ÚLTIMA JORNADA

"Otra leyenda urbana, esa no me la sabía de apagones a propósito. En mi país se han dado y se dan apagones porque Dios es muy grande o porque hay una mano que es muy baja".

"Si me preocupara por eso, yo no tendría pelo. En mi país han habido apagones y la frase correcta es todo puede pasar, nosotros jugaremos nuestro partido y quizás haya un apagón de 15 minutos, no sé, yo estoy especulando, tampoco pongas esas palabras en mi boca, es una pregunta inducida, no vayan a poner eso. Yo habla por mi club".