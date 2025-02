Jeaustin reveló por qué Rotondi no suma muchos minutos y al futbolista que le llamó la atención: “Le jalamos las orejas”

“Suena feo tres expulsiones, la de Tatum no era expulsión, fue un desastre, hoy Jhow no pudo jugar por un dolor en la rodilla por una entrada criminal que le hicieron y no le sacaron nada, a los futbolistas les digo que hay que trabajar para superar al rival y los posibles errores de los árbitros, yo no estoy en contra de los jóvenes, pero también hay que darles herramientas, a Vuelto le jalamos las orejas”, empezó diciendo Campos tras el gane de la ‘Máquina’ sobre la ‘Jaiba’.

Jeaustin Campos también se refirió sobre la oportunidad que le está dando a la ‘sangre nueva’ de las reservas del Real España en este Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

“Roberto Osorto es un gran jugador, lo ha demostrado (“me está llamando la señora, tengo que contestarle jajaja”) solo nosotros sabemos lo que pasan en los entrenamientos, lo está haciendo bien al igual que Daylor Cacho y Darlin Mencía”, dijo.

También se refirió a los fallos que están cometiendo en defensa: “El penal es algo que habíamos corregido y volvemos a cometer el error, tenemos que trabajarlo y erradicarlo, hay que sobreponerse, un equipo campeón lo hace y para eso estamos trabajando”.