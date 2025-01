Jeaustin Campos tras vencer a Olimpia y ponerse líderes: “Sudando, así es como se ganan campeonatos”

Felicitar a los muchachos por el esfuerzo y el trabajo, por el sacrificio, no solo se pusieron la camiseta, la sudaron, así es como se ganan campeonatos, poco a poco vamos a ir mejorando.

Siempre uno maneja una base, entre un torneo y otros es muy corto el tiempo, entonces traer seis o siete jugadores no es lo ideal porque rápido tienes que ponerlos a que me conozcan, a que se conozcan, y pueda haber un cortocircuito, por eso la mayoría del equipo es el que ha venido con algunas excepciones. Es un equipo más equilibrado y balanceado.

Lesión de Buba

Lo de Buba, había tenido un golpe en el hombro en el partido anterior y ahora, casualmente le golpean en la misma zona, pero él está bien, confiamos que tendremos plantel completo en el próximo partido.

Claves del triunfo ante Olimpia

Ellos se aplicaron muy bien al libreto que queríamos, dónde le podíamos hacer daño y dónde ellos nos podían hacer daño, hoy me gustó mucho que cuando no podíamos tener fútbol, tuvimos corazón, garra, sudamos la camisa, nos tiramos de cabeza y eso me llena muchísimo. Los clásicos se ganan, hoy esa frase es válida, hay que golpear la mesa como le dije a los jugadores, es un gran paso para nosotros el hecho que jugamos contra un gran equipo, un rival directo y pudimos competirle y salir con el resultado.