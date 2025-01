Espinel da la cara tras primera derrota con Olimpia, revela cómo vivió su primer clásico y dice: “regalamos tiempo”

Espinel explicó los factores de la derrota en el Estadio Morazán , le dio el visto bueno al debut del uruguayo Marcos Montiel y respondió por qué el Rey de Copas no mostró su mejor versión en el choque Real España vs Olimpia.

Regalamos tiempo. El primer tiempo no fue bueno, faltó más de energía, de agresividad en el buen sentido, de ganar más pelotas, ahí inició mejor el equipo contrario, terminamos pagando con 1-0 en el primer tiempo. A veces las cosas no salen y en el segundo tiempo apareció más el Olimpia que queremos ver. Es un campeonato que es muy parejo ante un rival muy complicado.

Para nada, porque la preocupación mía es que los jugadores tengan la oportunidad, y no solo tenga un 11 para jugar, sería muy pobre desde mi punto de vista que solo tenga 11 jugadores para jugar todos los partidos y que cuando hagamos un cambio aporte lo suyo, los cambios no fueron muchos, fue más de una cuestión de posicionamiento en el campo.

Bien, Marcos todavía, al igual que muchos jugadores están buscando forma física al mismo tiempo, fue correcta, mostró su jerarquía, intentó asociarse con Carlos Pineda, Jorge Álvarez, hicieron cosas buenas. No es el Marcos que queremos ver, físicamente no está al 100%.

Pocas transiciones claras, no se tiene concepto, ¿costará que agarre su idea?

No creo que esa por la falta de un jugador. Vuelvo a repetir: si bien Edwin Rodríguez no le vamos a desconocer la calidad que tiene, cuando se pierde se buscan esas cosas, no me preguntaron esas cosas cuando ganamos los primeros dos partidos, hubo jugadas elaboradas, no estuvo Edwin, entonces, no tiene nada que ver.