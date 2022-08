VER MÁS: Troglio pide no tomar represalias ni armar bronca porque Olimpia no puede darse el lujo de ser castigado

Habla de su expulsión: “Son pocas veces que me han expulsado, yo creo que es la segunda, pero fue un error. Uno como capitán siempre tiene que hablar con el árbitro y reclamarle. Lo que le dije fue ‘por qué a nosotros nos sacaste a la primera amarilla y a los otros no les sacas’, le dije eso y me sacó amarilla. En todo el partido anduvo amenzando a todos los jugadores del Olimpia y eso no puede ser”.

Denuncia al árbitro Marco Ortíz: “Desde que comenzó el partido él (árbitro) estuvo así. Cualquier jugador del Olimpia que se acercaba a él les decía ‘te voy a expulsar, andate de acá’, no puede pasar eso, muy mal del árbitro eso, pero ahora toca definir aquí en la casa”.

Solo piensan en la vuelta: “Pasaron muchas cosas pero nosotros siempre estuvimos enfocados en el partido, gracias a Dios no pasó a más afuera del estadio y nosotros ahora tenemos que pensar en el juego de vuelta y cerrarlo bien acá”.

Desmiente a Ricardo Jeréz: “Nosotros jugamos al fútbol, no somos gente que hace cosas malas, nos dedicamos a jugar. Ellos están malinterpretando las cosas. Nosotros les dijimos que nos dejaron vivos y que en casa los íbamos a matar, pero hablando en términos futboleros, entonces ellos lo están tomando de otra forma. Nosotros adentro de la cancha decimos ‘bueno, nos dejaron vivos y ahora ellos van a saber qué es jugar en Honduras y ahora los vamos a matar’, pero lo están tomando de otra manera”.