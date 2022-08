Michaell Chirinos revela lo mal que lo pasaron previo al juego contra Municipal y adelanta: “Vamos por ellos”

También asegura que “vamos por ellos” y que espera que la afición llene el estadio parta que reciban su apoyo y así poner su nombre en los cuartos de final. Chirinos también aseguró que el arbitraje influyó en el marcador final.

LO QUE DIJO:

El juego: “Nos pasó de todo en Guatemala pero son circunstancias que debemos acomodarnos a ello, gracias a Dios sacamos un buen resultado y ahora toca en casa, hay que demostrar las capacidades y que la gente sienta que vamos con todo y el rival sienta que vamos por ellos”.

Recuerda otros juegos bravos: “Sí me han tocado partidos así con este ambiente, mucho peor, allá en El Salvador que hasta hubo pedradas, pero nos acostumbramos y nosotros estamos para jugar al fútbol”.

El arbitraje influyó: “Condicionaron las dos expulsiones, estábamos bien parados y teníamos el marcador a favor, pero son cosas que en el fútbol pueden pasar y hay que estar preparados para eso. A nuestro parecer hubo polémica pero son cosas que uno tiene que estar preparado y tener una mente muy fuerte porque nos pasa aquí y en otros países, hay que seguir adelante y demostrar las capacidades que tenemos”.

Troglio le pidió disculpas por sacarlo a los 35 minutos después de haberlo metido: “A mi no me tiene que dar explicaciones porque esto es parte del futbol y entendía qué era lo que necesitábamos que era cerrar el partido porque arriba no se tenía nada que hacer. Pero le doy gracias porque confía en mi y me demuestra respeto, aparte que yo suelo entender porque aquí no es Michaell Chirinos, Bengtson u otro, esto es de equipo”.